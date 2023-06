Il costruttore cinese HiPhi sta facendo il suo ingresso in Europa. La sua priorità è il mercato tedesco e non sta certo svendendo i suoi modelli elettrici.

HiPhi sta entrando nel mercato europeo con il crossover X e con la berlina Z. In attesa del lancio di Yangwang, questi due modelli sono attualmente i più costosi modelli cinesi sul mercato nazionale. Lo stesso accadrà in Europa.

Ciò conferma che la maggior parte dei produttori cinesi sta entrando sul mercato nella fascia alta, nei segmenti più redditizi, e che la loro priorità è costruire la propria immagine.

HiPhi X e Z, auto elettriche cinesi con prezzi da Porsche Taycan

X come crossover

In Germania, il crossover HiPhi X partirà da 109.000 euro, o 123.000 euro per la versione più lussuosa a quattro posti. Si tratta di un prezzo superiore del 35% rispetto a quello praticato in Cina per questo crossover di grandi dimensioni, che si distingue per le sue porte posteriori in due parti: un’ala di gabbiano e una porta che si apre in direzioni opposte.

A questo prezzo, tutto è di serie: tre schermi sul cruscotto, compreso quello da 19,9 pollici per i passeggeri, schermi di controllo (finestrini, aria condizionata, porte, sedili, ecc.) sulle porte, porte a comando elettrico, sedili posteriori ad alto comfort, ecc. Questa versione ha 4 ruote motrici per 440 kW / 598 CV e una batteria da 97 kWh. L’autonomia WLTP è di 460 km.

Sotto il segno della Z

Rivale dichiarata della Porsche Taycan, l’HiPhi Z non è a prima vista un’auto da buttare. Con un prezzo a partire da 105.000 euro (107.000 euro per la 4 posti), è alla pari con il modello di riferimento tedesco, ma nella sua versione base. Per competere con i 494 kW / 672 CV e 820 Nm della berlina cinese, dovrete scegliere la Taycan Turbo da 164.000 euro.

La Z è dotata di una grande batteria da 120 kWh, che le consente un’autonomia di 555 km con una sola carica (WLTP). La Taycan Turbo ha un’autonomia limitata a 450 km, ma con una batteria di soli 83,7 kWh e quindi un consumo di carburante inferiore.

