La MG Comet EV è una novità piuttosto interessante. Come ricorderete, la Wuling Hongguang Mini EV ha invaso le strade cinesi con oltre un milione di unità vendute dalla sua uscita nel 2020.

Ma il gruppo SAIC non si ferma a questo singolo modello, poiché la sua gamma comprende anche la Mini EV cabrio e l’ancor più piccola Nano EV di Wuling. Il marchio gemello Baojun offre anche il Kiwi EV e presto il piccolo SUV Yep, tutti modelli ipercompatti venduti a prezzi imbattibili: da 32.800 a 99.900 RMB (da 4.500 a 13.600 €).

MG Comet EV: caratteristiche, design, motori, prestazioni

Produzione locale

Tutti questi modelli sono generalmente riservati al mercato cinese. Ma questa competenza in piccoli veicoli elettrici a prezzi accessibili (non sono quadricicli) viene ora utilizzata per conquistare i mercati internazionali. L’anno scorso Wuling ha presentato l’Air EV.

Disponibile in Cina, è stato progettato principalmente per altri mercati e sembra che le vendite stiano decollando bene in Indonesia.

Ora il Wuling Air EV arriva in India, come MG Comet EV. Come gli altri modelli MG in India, prende il nome da un aereo britannico. Lo stile particolare della macchina non si evolve. Solo la porta di carico anteriore reca ora l’ottagono MG e non più la W di diamante Wuling.

Tuttavia, è confermata solo la versione a 4 posti. Il modello a 2 posti, ancora più compatto, rimane riservato al mercato cinese.

Per quanto riguarda le caratteristiche, tornerà il motore anteriore da 50 kW (la 2 posti si accontenta di 30 kW). La capacità finale della batteria non è ancora stata specificata, ma si prevede che sarà compresa tra 25 e 30 kWh. In Cina è installata un’unità da 28,4 kWh.

Prodotta in India, la MG Comet sta cercando di superare la soglia del 60% in termini di localizzazione della produzione. La batteria sarà quindi prodotta localmente da Tata AutoComp. L’autonomia prevista è di circa 300 km nel ciclo di omologazione indiano.

E in Europa?

Sulla base di questo modello indiano, MG potrebbe facilmente importarlo in Europa. L’autonomia nel ciclo WLTP sarebbe di poco superiore a 200 km. E il prezzo? Si aggirerebbe tra i 12 e i 15.000 euro, esclusi i bonus. Tutto questo per un veicolo che non è necessariamente totalmente spogliato.

In India, il modello venduto a 10 lakhs (11.000 €) sarà, ad esempio, dotato di doppio schermo da 10,25 pollici, connettività con applicazione telefonica, controllo vocale, Airplay/Android Auto wireless, aria condizionata, freno di stazionamento elettrico, Auto Hold, telecamere di visione a 360°, radar anteriore…

LEGGI ANCHE: