La gamma MG 4 elettrica sta per ampliarsi con l’arrivo di una versione a lungo raggio e di una potente versione a trazione integrale. La divisione francese ha confermato che queste versioni saranno in vendita tra qualche settimana. Ma prima di allora, la compatta elettrica cinese beneficia di una serie di miglioramenti, già presenti sui veicoli consegnati pochi giorni fa.

MG 4 elettrica: ricarica, equipaggiamento e novità

La versione base è ora dotata della funzione One Pedal. Come suggerisce il nome, questa funzione consente di guidare con un solo pedale, quello dell’acceleratore. Una volta rilasciato, la funzione attiva la frenata rigenerativa fino all’arresto completo del veicolo, senza dover utilizzare il freno “tradizionale”. Ciò consente una guida “più fluida ed efficiente” nelle aree urbane.

La versione Luxury, al top della gamma, sarà dotata di un pianificatore di itinerari entro agosto. Questo consente di utilizzare il sistema di navigazione del veicolo per pianificare le tappe di ricarica e regolare le soste in tempo reale.

Altri equipaggiamenti minori includono un tergicristallo posteriore su tutti i modelli, un terzo poggiatesta posteriore e maniglie per tutti gli occupanti laterali. Il top di gamma, invece, perde il tetto nero, ma guadagna nuovi cerchi da 18 pollici. Il modello base è passato da 16 a 17 pollici. Secondo MG, questo non ha alcun impatto sull’autonomia.

Un altro aspetto positivo: per i modelli con batteria da 64 kWh, il picco di carica è aumentato da 135 a 142 kW. Ciò significa che è possibile ricaricarsi dal 10% all’80% in 26 minuti anziché 35. Si noti che si tratta di informazioni ufficiali, in quanto la compatta era già in grado di ricaricarsi a questa velocità.

I prezzi rimangono invariati. Il modello standard con batteria da 51 kWh costa 29.990 euro. Con la batteria da 64 kWh, il Comfort costa 33.990 euro e il Luxury 35.990 euro.

