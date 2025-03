Un design che riporta indietro nel tempo

La Honda CB 1000 F Concept, presentata all’Osaka Motorcycle Show 2025, ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati di moto, evocando ricordi della leggendaria CB 900 F Bol d’Or degli anni ’80. Questo nuovo modello si distingue per il suo design audace, che richiama le linee iconiche del passato, come il serbatoio squadrato e la coda a becco d’anatra. La sella, con le sue impunture, ricorda le giacche di pelle e lacca spray di un’epoca che ha segnato la storia delle moto.

Una base tecnica solida

La CB 1000 F Concept non è solo un esercizio di stile, ma sfrutta una base tecnica all’avanguardia, derivata dalla nuova Honda CB 1000 Hornet. Questo approccio potrebbe rappresentare un passo decisivo verso la produzione in serie. La Hornet, infatti, è progettata per essere più accessibile e meno costosa rispetto alla CB 1000 R, il che potrebbe facilitare l’ingresso della CB 1000 F nel mercato. Con un telaio in acciaio e un forcellone bibraccio, la moto promette una maneggevolezza e una stabilità superiori, rendendola adatta sia per i neofiti che per i motociclisti esperti.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Il cuore pulsante della Honda CB 1000 F è un motore quattro cilindri in linea, raffreddato a liquido, che potrebbe erogare fino a 152 CV a 11.000 giri/min. Tuttavia, ci sono anche speculazioni su una possibile taratura specifica che potrebbe ridurre la potenza a circa 125/130 CV, privilegiando la coppia e la sfruttabilità del motore. Inoltre, la moto sarà dotata di tecnologie moderne come il throttle by wire (TBW), modalità di guida e controllo di trazione, garantendo un’esperienza di guida sicura e personalizzabile.

Un futuro promettente

Le prospettive per la Honda CB 1000 F Concept sembrano positive. La scelta di utilizzare la piattaforma della Hornet e di integrare soluzioni tecniche moderne suggerisce che Honda stia seriamente considerando la produzione di questo modello. Nel frattempo, il concept continuerà a essere esposto in diverse fiere in Giappone, accompagnato da versioni speciali curate da Moriwaki e Guccimaze, che ne esalteranno ulteriormente il design e le prestazioni. Gli appassionati attendono con ansia l’EICMA, dove potrebbe essere svelata la versione definitiva di questa moto che promette di unire il fascino del passato con l’innovazione del presente.