Honda CBR 500 R: prezzo, scheda tecnica e velocità massima

Honda CBR 500 R si riconosce subito per il look aggressivo che lascia intendere quello che in effetti si scopre salendoci in sella. Grazie alla grintosa erogazione di potenza sia a regimi bassi che alti, il propulsore bicilindrico in linea, spinge e accelera lasciando tutti indietro.

Compatibile anche con la patente A2, presenta dettagli esclusivi a partire dal telaio che offre una rassicurante sensazione di controllo anche in piega. Per quanto riguarda la distribuzione del peso, il motore è stato collocato vicino al forcellone rendendo la moto ancora più agile e governabile. La sella, bassa rispetto a terra (75,5 cm), rende la CBR 500 R facile da guidare anche per piloti non necessariamente alti.

Honda CBR 500 R: scheda tecnica e velocità massima

Chi sceglie Honda CBR 500 R ama divertirsi in strada o su un circuito: le sospensioni consentono performance eccellenti su ogni tracciato e sono regolabili nel precarico delle molle. La forcella telescopica da 41 mm permette una guida fluida mentre la sospensione posteriore utilizza la tecnologia Pro link firmata Honda.

I cerchi sono leggeri per offrire equilibrio tra trazione e agilità, misurano 17 pollici e sono realizzati in alluminio pressofuso. Offre prestazioni di riguardo anche sotto la pioggia grazie al controllo di frenata e all’ABS a due canali.

Il motore è un bicilindrico bialbero con 8 valvole, una coppia massima di 43 Nm a 6.500 giri e 48 CV di potenza, una scelta fatta per poter essere guidata anche dai motociclisti che devono fare esperienza. Velocità massima pari a 180 Km/h.

Come tutta la gamma CBR anche la 500 R monta una frizione assistita: grazie al cambio 6 marce la guida è emozionante in qualsiasi situazione.

Permette partenze al semaforo brucianti e altrettanto eccellenti allunghi sui rettilinei di strada libera. La frizione dispone della tecnologia antisaltellamento, che impedisce le perdite di aderenza della ruota posteriore in caso di scalate veloci.

Consumi e prezzo

Gruppi ottici full led (incluse le frecce) arricchiscono la presenza già super sportiva di Honda CBR 500 R e grazie anche alla riduzione dei consumi elettrici, anche i consumi sono stati ottimizzati (quasi 29 Km con un litro di carburante).

In caso di frenata improvvisa Honda CBR 500 R attiva automaticamente un sistema di lampeggio d’emergenza per segnalare la situazione di pericolo ai veicoli che sopraggiungono.

La moto è disponibile a partire da 6.990 euro in una livrea rossa Grand Prix Red oppure grigia scura Matte Axis Grey Metallic.