Un’icona degli anni ’80

La Honda CBX 1000, prodotta tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80, è una delle moto più iconiche della casa giapponese. Con il suo motore a 6 cilindri frontemarcia da 1.047 cc, capace di erogare 105 CV e raggiungere una velocità massima di 215 km/h, rappresentava un vero e proprio sogno per gli appassionati di moto. Oggi, questa storica roadster ha subito una trasformazione radicale, diventando una moderna café racer, frutto del lavoro meticoloso di Moto Adonis, un’officina olandese specializzata in restauro e creazione di moto uniche.

Modifiche estetiche e tecniche

La CBX 1000 ha ricevuto una serie di aggiornamenti che ne hanno migliorato sia l’estetica che le prestazioni. La verniciatura blu metallizzato, arricchita da una striscia nera e dettagli dorati, conferisce alla moto un aspetto accattivante e contemporaneo. La sella originale è stata sostituita con una pelle personalizzata da Marcel Miller, mentre il codino in alluminio, realizzato a mano, aggiunge un tocco di artigianalità. Ma non è solo l’aspetto esteriore a essere stato curato: anche le componenti tecniche sono state sostituite con elementi di alta qualità, come i cerchi Kineo a raggi da 17 pollici, che sostituiscono i cerchi originali da 19 e 18 pollici.

Prestazioni elevate e componenti di qualità

Le modifiche tecniche non si fermano qui. La forcella e il monoammortizzatore Ohlins, che hanno preso il posto della forcella telescopica e degli ammortizzatori originali, garantiscono una guida più fluida e reattiva. L’impianto frenante, firmato Brembo, offre prestazioni superiori grazie a dischi con pinze ad attacco radiale all’anteriore e un disco con pinza a un pistoncino al posteriore. Il motore a 6 cilindri ha subito un restauro completo da parte di Sixcenter, specialista in motori di questo tipo, mentre lo scarico 6 in 6 è stato realizzato da Mad Exhaust. Infine, la frizione originale a cavo è stata sostituita con una frizione idraulica, migliorando ulteriormente la maneggevolezza della moto.

Un capolavoro su due ruote

Il risultato finale è una Honda CBX 1000 che non solo conserva il fascino del passato, ma si presenta anche come una moto moderna e performante, capace di soddisfare le esigenze degli appassionati di oggi. Con una centralina e una strumentazione di ultima generazione by Motogadget, questa café racer rappresenta un perfetto connubio tra storia e innovazione. Non c’è dubbio che la CBX 1000, in questa sua nuova veste, sia un capolavoro su due ruote, pronta a conquistare il cuore di chiunque la osservi.