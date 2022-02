Honda CR-V: come sarà il nuovo SUV?

La quinta e nuova generazione della nuova Honda CR-V potrebbe rivelarsi molto interessante. Alcune immagini ci hanno dato un’idea di come potrebbe essere. Ecco cosa sappiamo in merito!

Honda CR-V: un design interessante

La nuova Honda CR-V potrebbe avere la stessa griglia spalancata della nuova HR-V, ma senza il logo Honda, oltre alle stesse luci affusolate e la stessa firma luminosa.

Inoltre, potrebbe godere dello stesso profilo generale e delle stesse pieghe del corpo sul lato. Dalla parte anteriore, questo modello è chiaramente ispirato alla HR-V, con una disposizione quasi identica degli elementi e proporzioni simili.

Ovviamente, si differenzia da esso per il suo profilo più squadrato, le sue superfici vetrate più generose e un tetto meno spiovente. Questo che significa che, quello che può quasi senza esitazione essere chiamato CR-V, avrà maggiori virtù familiari rispetto al suo fratellino.

Questa volta, Honda può fare in modo che l’ibridazione non sia incompatibile con una terza fila di sedili, per esempio.

Presentazione entro la fine dell’anno?

L’attuale generazione ha già 6 anni ed è alla fine della sua vita. In altre parole, la presentazione del nuovo modello si avvicina e potrebbe avvenire già alla fine di quest’anno, per la commercializzazione nel 2023. Almeno questo è ciò che suggeriscono le ultime voci.

Come il modello venduto oggi in catalogo, dovrebbe contare solo su motori elettrificati – almeno sul mercato europeo. Ma Honda dovrà occuparsi del bilancio di CO2 perché, anche come ibrido, non può sfuggire alla penalità di emissione.

Non vi è alcuna indicazione che una versione ibrida plug-in sarà all’ordine del giorno. Tuttavia, siccome nel 2020 è stato il secondo SUV più popolare nel mondo, dovrebbe continuare a condurre una carriera più discreta nel vecchio continente. L’attuale configurazione benzina-elettrica e:HEV da 2,0 litri della CR-V sarà senza dubbio mantenuta. Nel frattempo, un sistema più piccolo basato su un motore a combustione da 1,5 litri potrebbe essere introdotto. Lo stesso è avvenuto con la Civic, Jazz e HR-V.