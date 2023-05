Honda e:Ny1: caratteristiche, design, tecnologia, interni, dimensioni

Cugina diretta della cinese e:NP1, la Honda e:Ny1 entra a far parte della gamma europea del marchio insieme alla Honda e.

Cugina diretta della cinese e:NP1, la Honda e:Ny1 entra a far parte della gamma europea del marchio insieme alla Honda e. Sebbene Honda abbia una tabella di marcia per raggiungere la neutralità delle emissioni di anidride carbonica entro il 2050, il marchio giapponese è per il momento cauto nel suo approccio al cambiamento energetico.

Mentre i produttori concorrenti stanno accelerando il passo verso l’elettrico, Honda, come molti altri produttori giapponesi, sta giocando con il tempo. Al momento, solo la Honda e offre una soluzione di mobilità a zero emissioni. Ma ora è il momento di cambiare.

Approfittando di una partnership con i produttori cinesi Dongfeng e GAC, Honda ha sviluppato in Cina i modelli e:NP1 ed e:NS1. Entrambi basati sull’Honda HR-V, danno ora vita all’Honda e:Ny1 (pronunciato “anyone”). Anche se ci sono stati promessi alcuni adattamenti tecnici per il mercato europeo, in particolare per quanto riguarda il telaio, è simile ai suoi fratelli.

Honda e:Ny1: caratteristiche, design, motori, interni

La Honda e:Ny1 è una copia fedele dell’HR-V, disponibile solo con una motorizzazione ibrida. Ad eccezione di alcuni dettagli estetici, come la griglia del radiatore, il SUV elettrico è identico al fratello. Anche le dimensioni sono simili, con una lunghezza totale di 4,39 metri appena aumentata (di 5 cm), per un passo invariato di 2,61 metri. Tuttavia, l’altezza è superiore di 2 cm a causa della già elevata altezza da terra (19,5 cm), che è stata aumentata per ospitare la batteria sotto il pavimento.

Nonostante ciò, il pavimento del SUV è più alto anche all’interno. Resta il fatto che la posizione non è davvero scomoda sul sedile posteriore a panca, che è ben progettato per due persone. Tuttavia, rimpiangiamo molto la scomparsa dei Magic Seat, i famosi sedili regolabili di Honda.

È un peccato, perché la modularità è ormai basilare. Nella parte posteriore, il bagagliaio non è stato sacrificato (la batteria si trova sotto l’abitacolo) e misura tra i 344 e i 361 litri a seconda della versione. Lo spazio del bagagliaio appare adeguato, nonostante sia inferiore a quello della concorrenza.

Interni più tecnologici per l’Honda e:Ny1

Nella parte anteriore, la Honda HR-V che funge da base non è più riconoscibile. Sebbene il design complessivo sia stato mantenuto, la Honda e:Ny1 si distingue per il nuovo schermo e la console centrale ridisegnata. Il quadro strumenti digitale è rimasto, ma è stato eliminato il tradizionale tappo di schiuma. La console centrale è stata semplificata e la leva del cambio, tanto apprezzata dai clienti giapponesi, è stata sostituita da pulsanti più moderni.

Infine, è il touchscreen centrale da 15,1 pollici che spicca a bordo. Ricorda il Mach-E della Ford Mustang nella sua integrazione, riunisce tutte le funzioni essenziali del veicolo e si basa su un software già noto alle vetture Honda. La grafica non è nulla di rivoluzionario, così come le funzioni offerte, molto basilari. Ma l’essenziale c’è, in tutte e tre le parti.

