Honda Forza, come cambia nelle versioni 125,350 e 750 per il 2025.

Honda ha nella propria gamma di scooter svariati modelli ma quello che ha avuto il maggior numero di vendite negli ultimi tempi è senza dubbio Forza, lo scooter GT perfetto per la guida in città ed anche per avventure fuori porta. In questo articolo un’analisi del nuovo MY 2025.

Honda Forza: come cambiano 125, 350 e 750

Per i piccoli della gamma, ovvero le versioni 125 e 350 i cambiamenti sono stati leggeri ma comunque evidenti. Lo scooter è ora dotato di un nuovo schermo TFT da 5 pollici con anche grafica rinnovata ed ora più intuitiva.

Sono entrambi costruiti in Italia nello stabilimento di Atessa in provincia di Chieti. A livello motoristico è stata rivista la centralina e sono stati modificati il catalizzatore ed il silenziatore per il raggiungimento dello standard SO2 per i ciclomotori Euro 5+.

Cambiamenti non radicali che quindi non fanno si che ci si trovi di fronte ad un mezzo totalmente nuovo ma anzi, migliorato negli aspetti principali, che lo rendono comunque uno dei modelli maggiormente preferiti dalla clientela tricolore, in entrambe le potenze.

La versione 750 è stata stravolta

A livello estetico Forza 750 si con linee tese e spigolose, riprese da X-ADV che puntano a migliorare l’aerodinamicità in particolare alle alte velocità. Anche lui come i fratelli maggiori adotta la normativa Euro 5+.

La sella è stata rimodernata ed i fari anteriori hanno una nuova matrice di luce a LED e indicatori di direzione che ora sono più visibili rispetto al passato. Anche i cerchi leggeri sono stati cambiati in termini di design. La carrozzeria è un mix di materiali riciclati e plastica durabio.

Vi sono 4 riding mode ed il controllo trazione è settato su 3 livelli e per il 2025 vi è anche la modalità rain.

Il comportamento a basse velocità è stato migliorato, in abbinamento al cambio automatico. Il cruise control è di serie.