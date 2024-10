QJ Motor punta a fare le cose in grande e per poterlo fare ha scelto di scendere in campo in un segmento davvero difficile in quanto l’unico avversario presente ha il record di vendite nel nostro paese. L’arma a sua disposizione è l’SQ16 che punta a togliere mercato al leader ovvero Honda SH125.

QJ Motor SQ16: dotazioni top e motore brillante

A livello motoristico l’SQ16 si presenta con un propulsore monocilindrico a 4 tempi da 14,7 cavalli, al limite degli 11 Kw di potenza per la categoria, ne sviluppa 10,8. La coppia è di 12 Kw a 8.250 giri/minuto. Sospensioni a forcella telescopica davanti con cartuccia da 33 mm ed escursione fino a 93 mm. Posteriormente due molle elicoidali con precarico regolabile.

La frenata vede un disco da 240 mm anteriore con pinza radiale a canale doppio e dietro una pinza freno standard della medesima dimensione.

Il sottosella è quello dal vano più grande della categoria, un casco di grandi dimensioni entra senza problemi. Il bauletto ha una capienza di 33 litri. Il motore in marcia garantisce una partenza fluida ed un accelerazione regolare nel range più basso di giri per poi attestarsi sui 100 km/h come velocità massima.

I consumi lo vedono compiere 250 km con un pieno di benzina, pari a 7,8 litri. Un dato che è positivo se si considera che mezzi del genere nascono per l’uso in città.

Tanta qualità ad un prezzo conveniente

La qualità dei materiali è evidente e subito percepibile, le plastiche sono ben curate e in generale viene trasmessa molta cura ed attenzione al prodotto.

Prodotto che è offerto ad un prezzo molto competitivo di 2.690 euro e disponibile in tre colorazioni: grigio, nero e bianco. Se lo si confronta con l’SH di Honda il risparmio è di 1.200 euro per un mezzo che ha le medesime dotazioni.