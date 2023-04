Con una sola auto elettrica in catalogo, Honda non può pretendere di dominare questo settore nel breve termine. Ma le ambizioni ci sono, come dimostrato al Salone di Shanghai 2023. L’azienda giapponese ha confermato la transizione completa entro il 2035 in Cina, con 10 modelli già pronti per il 2027.

Per raggiungere questo obiettivo, Honda sta moltiplicando le sue concept car, con tre nuovi modelli svelati questa settimana. In realtà, non così nuove, dato che sono solo più vicine alla serie rispetto al passato.

Honda perfeziona la sua offensiva elettrica in Cina con tre prototipi

Due provengono dalla concept e:N2 del 2022 e sono di fatto cugine. La e:NP2 e la e:NS2 sono la stessa famiglia di crossover coupé, tranne che per alcuni dettagli. La spiegazione? Saranno presto prodotte da due diverse joint venture locali (come la e:NP1 e la e:NS1 basate sull’HR-V).

L’altro veicolo presente nello stand del costruttore giapponese è il SUV e:N 序 (Prologue in cinese). Anche in questo caso, il modello si basa su un precedente concept esposto nel 2021. Sotto il suo nome sobrio, questo colosso elettrico rimane un po’ come i suoi cugini, con una falsa aria da Lamborghini Urus.

Meno simile alla Honda, sembra una Kia EV9, visto che per il momento non fornisce alcuna informazione tecnica. Lungo circa 5 metri, questo grande SUV elettrico entrerà in produzione alla fine del 2024.

Honda porterà a Shanghai un quarto concept, questa volta non inedito, la e:N GT del 2021. Il marchio intende offrire una versione di produzione di questa grande berlina elettrica entro il 2025 “o più tardi”. È ora di affilarlo contro la Volkswagen ID.7?

