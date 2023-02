La nuova generazione del SUV a tre file Pilot di Honda è stata lanciata per il modello 2023 ed è stata migliorata dalla griglia al portellone posteriore. Lo stile della nuova Pilot è più squadrato e più simile a quello di un camion, il che le conferisce un aspetto più robusto.

Il V6 da 3,5 litri da 285 CV e l’automatico a 10 rapporti sono di serie e sono disponibili a scelta con trazione anteriore o integrale.

L’abitacolo può essere allestito per sette o otto passeggeri, mentre i modelli Touring ed Elite di alta gamma sono dotati di serie di un tetto apribile panoramico e di un impianto stereo Bose con 12 altoparlanti. La variante TrailSport, orientata al fuoristrada, si colloca al centro della gamma e offre pneumatici da fuoristrada su esclusivi cerchi da 18 pollici e modifiche al sistema di trazione integrale che consentono un maggiore trasferimento della coppia alle ruote posteriori.

Honda Pilot 2023: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni

Motore, trasmissione e prestazioni

Come il Pilot del 2022, il nuovo modello 2023 è dotato di un motore V-6 da 3,5 litri. Tuttavia, nel SUV di nuova generazione, il motore eroga 285 cavalli, con un aumento di 5 cavalli rispetto all’anno scorso. Il Pilot 2023 ha abbandonato il vecchio cambio automatico a nove rapporti per una nuova unità a 10 rapporti, anche se il SUV rimane un modello a trazione anteriore con trazione integrale disponibile come optional.

Sebbene il motore V-6 aggiornato non renda la Pilot molto più veloce rispetto al modello della scorsa generazione, la risposta dell’acceleratore è migliorata e le cambiate dell’automatico a 10 rapporti sono piacevoli e fluide. Anche la raffinatezza su strada è migliorata rispetto al modello 2022, con uno sterzo e una frenata più sicuri.

Interni, comfort e carico

Essendo un SUV adatto alle famiglie, l’abitacolo del Pilot 2023 è stato progettato tenendo conto di questo tipo di utilizzo. Tutti i modelli sono in grado di ospitare fino a otto persone nelle tre file, ma l’allestimento EX-L può essere dotato di poltrone da capitano opzionali per la seconda fila che riducono la capacità dei passeggeri a sette; le poltrone da capitano sono di serie sulla TrailSport.

I modelli Touring ed Elite sono dotati di un design dei sedili della seconda fila in cui la parte centrale del sedile può essere rimossa e riposta sotto il pavimento nel vano di carico quando non è necessaria. Honda vanta che otto dei portabicchieri della Pilot sono in grado di contenere grandi bottiglie d’acqua e che il vano di carico è più voluminoso che mai.

LEGGI ANCHE: