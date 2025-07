Honda Prelude 2025: il futuro delle coupé giapponesi

La nuova Honda Prelude è tornata a far parlare di sé al Goodwood Festival of Speed, ecco tutto ciò che sappiamo!

Il Goodwood Festival of Speed è un vero e proprio paradiso per gli amanti delle auto, dove passato, presente e futuro delle quattro ruote si incontrano. Quest’anno, uno dei protagonisti è sicuramente la nuova Honda Prelude, che si è mostrata in una veste quasi definitiva tra i prati verdi dell’Inghilterra. Ma cosa ci riserverà questa nuova coupé giapponese? Scopriamolo insieme! 🚗✨

Un debutto da protagonista

Dopo la sua prima apparizione nel Regno Unito, la nuova Honda Prelude ha finalmente preso vita, affrontando con grinta la famosissima collina di Goodwood. E sapete cosa c’è di fantastico? Questa volta non è rimasta ferma! I presenti hanno avuto l’opportunità di salire a bordo e vivere in prima persona l’esperienza di guida. Chi di voi era lì? 😍

Dal punto di vista stilistico, la nuova Prelude non stravolge le aspettative: mantiene una linea da coupé bassa e affusolata, che non può non farci sognare. E nonostante il design sportivo, sembra anche piuttosto pratica, con un divano posteriore ribaltabile. Certo, non ci si aspetta di farci viaggi lunghi in famiglia, ma per un weekend on the road è perfetta! Chi di voi la porterebbe in viaggio? 🛣️💨

Interni e tecnologia all’avanguardia

Quando parliamo di interni, la nuova Honda Prelude non delude affatto. La plancia è un mix di analogico e digitale, ispirata ai modelli Civic e Integra, ma con una sorpresa: niente leva del cambio manuale! Questo modello sarà disponibile solo con trasmissione automatica, ma non temete, perché il sistema S+ Shift promette un’esperienza di guida coinvolgente, simulando otto rapporti e dando la sensazione di avere una doppia frizione. Sounds cool, right? 🎉

Un’altra chicca è il suono del motore, che sarà amplificato artificialmente, per un’esperienza sonora che farà vibrare i cuori dei veri appassionati. E non preoccupatevi, la Prelude non sarà elettrica: avrà un motore termico che garantirà prestazioni elevate. Ma che motore avrà? Al momento non ci sono informazioni ufficiali, ma si parla di un powertrain e:HEV con un 2.0 benzina e un motore elettrico. Super interessante, vero? 🔥

Un futuro da scoprire

Adesso arriviamo alla parte più intrigante: le aspettative. La Honda ha già dichiarato che la nuova Prelude non sarà “l’auto più sportiva di sempre”, ma piuttosto un’auto bella da guidare, che non compromette il comfort e il consumo. Chi di voi è d’accordo? 🤔

In attesa di vedere se questa nuova generazione saprà soddisfare le aspettative dei fan storici, possiamo già dire che è un sollievo sapere che non si è trasformata in un SUV! Il lancio negli Stati Uniti è previsto per il 2025, mentre in Europa dovremo attendere fino al 2026. Siete pronti per questo ritorno? 🚗💨