Un design rinnovato per la CB125F 2026

La Honda CB125F 2026 si presenta con un design completamente rinnovato, caratterizzato da fari a LED e carene anteriori riviste. Questi aggiornamenti non solo migliorano l’estetica della moto, ma aumentano anche la visibilità e la sicurezza durante la guida. La nuova strumentazione TFT a colori da 4,2 pollici offre una connettività avanzata grazie al sistema Honda RoadSync, che include la navigazione Turn by Turn. Inoltre, la presenza di una presa USB-C rende la moto ancora più pratica per i motociclisti moderni, permettendo di ricaricare dispositivi elettronici durante il viaggio.

Motore efficiente e innovativo

Una delle novità più significative della CB125F 2026 è il motore monocilindrico eSP (enhanced Smart Power) da 124 cc, che ora è omologato Euro 5+. Questo motore, raffreddato ad aria e dotato di un cambio a 5 marce, eroga una potenza di 11 CV a 7.500 giri/min e una coppia di 10,9 Nm a 6.000 giri/min. Ma la vera innovazione è l’introduzione del sistema Start&Stop, una novità assoluta per una moto Honda manuale. Questo sistema contribuisce a ridurre i consumi, con un’efficienza dichiarata di 66,7 km con un litro, permettendo una potenziale autonomia di oltre 730 km con un pieno di carburante.

Caratteristiche tecniche e dotazione

La Honda CB125F 2026 mantiene un telaio tubolare in acciaio, una forcella a steli tradizionali e doppi ammortizzatori regolabili nel precarico, garantendo una guida confortevole e stabile. I cerchi da 18 pollici a razze sdoppiate completano il pacchetto tecnico della moto. Per quanto riguarda il sistema frenante, la moto è equipaggiata con un disco da 240 mm con pinza a un pistoncino all’anteriore e un tamburo da 130 mm al posteriore, supportato dal sistema di frenata combinata CBS. Con un peso di appena 117 kg con il pieno, la CB125F 2026 si presenta come una moto agile e maneggevole, ideale per la città e per i neofiti del motociclismo.

Colorazioni e disponibilità

La nuova Honda CB125F 2026 debutta con un colore esclusivo, il Mat Axis Gray Metallic, che si aggiunge alle già disponibili livree Imperial Red Metallic e Matt Marvel Blue Metallic. Sebbene Honda non abbia ancora comunicato i dettagli riguardanti la disponibilità e i prezzi, gli appassionati possono rimanere sintonizzati per ulteriori aggiornamenti. La CB125F 2026 promette di essere una delle moto più interessanti del suo segmento, combinando stile, efficienza e tecnologia avanzata.