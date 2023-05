Dopo la Honda e:Ny1, una sorta di HR-V elettrico, e la nuova generazione di CR-V, ora disponibile con un motore ibrido plug-in, è il turno della ZR-V di mostrare la punta della sua griglia. Ancora sconosciuto qui, questo modello è già popolare negli Stati Uniti, dove si chiama… Honda HR-V. La state ancora seguendo?

Honda ZR-V e:HEV: l’HR-V ibrido americano arriva in Europa

Non lasciatevi confondere troppo a lungo, perché la ZR-V non ha nulla a che vedere con l’HR-V che abbiamo qui. Mentre quest’ultima condivide il ventre con la piccola Jazz, la Honda ZR-V utilizza la piattaforma dell’ultima Honda Civic di undicesima generazione.

Con una lunghezza di 4,57 m, è un nuovo arrivato nel segmento dei SUV compatti troppo occupato. Progettato principalmente per il mercato americano, questo SUV ha dimensioni allungate: è più alto della Toyota Corolla Cross (4,46 m) ed è appena 3 cm più corto della precedente generazione di CR-V!

Design

Dal punto di vista stilistico, non farà certo scalpore con il suo stile privo di emozioni. La ZR-V ha lo stesso carisma di una Ford Kuga, mentre la poppa non è più emozionante di una Jeep Compass. La sua silhouette è tuttavia più attraente, con un lunotto leggermente inclinato per adattarsi ai codici dinamici di questo segmento.

Non è un sacrificio in termini di spazio interno, con un facile accesso ai sedili posteriori e un ampio spazio per le gambe e la testa. La piattaforma della Civic impedisce l’installazione del Magic Seat. La modularità è improvvisamente più casuale, soprattutto perché il sedile non scorre come nel CR-V.

Più sorprendentemente, il bagagliaio è più piccolo rispetto alla Civic, con un volume di 380-390 litri (a seconda della versione), rispetto ai 410 litri della berlina compatta. In breve, il volume annunciato appartiene più al segmento inferiore ed è appena più generoso di quello di una Toyota CH-R, più corta di quasi 20 cm. Ciò è dovuto al fatto che il sottopavimento è occupato dalla batteria e lo spazio aggiuntivo è minimo.

All’interno, la Honda ZR-V presenta un abitacolo ispirato alla Civic, con un quadro strumenti digitale e uno schermo centrale da 9 pollici. L’unica caratteristica originale è la specifica console centrale dove si trovano il cambio, il selettore della modalità di guida e le porte di ricarica. Al di sotto si trova un vano portaoggetti di difficile accesso.

Un motore familiare per la Honda ZR-V

Sotto il cofano non ci sono sorprese: la ZR-V prende in prestito l’intero gruppo propulsore dalla Civic e:HEV. Il tandem è composto da un motore a benzina 2.0 litri ad aspirazione naturale da 142 CV e da un motore elettrico da 183 CV. Il motore a ciclo Atkinson ad aspirazione naturale, con un’efficienza record del 41%, serve principalmente come generatore per alimentare la batteria da 1,05 kWh e la macchina elettrica.

Per la maggior parte del tempo guida il veicolo, ma una modalità ibrida consente al motore a combustione di collegarsi direttamente alle ruote in autostrada.

