Per quanto riguarda i SUV, la Honda ZR-V è stata lanciata sulle strade europee, dove la concorrenza è molto agguerrita. Ecco alcune delle sue caratteristiche.

Honda ZR-V e:HEV: caratteristiche, design, motore, prestazioni

Per distinguersi dalla massa, la Honda ZR-V cerca di giocare la carta delle emozioni. O almeno, questo è ciò che vanta quando sottolinea che è strettamente derivato dalla nuova Honda Civic. O almeno in parte, visto che è composta anche da elementi tecnici presi in prestito dal CR-V, anch’esso basato sulla stessa famiglia tecnica. In parole povere, il vano motore deriva dalla vettura compatta, mentre il pavimento è ripreso dal grande SUV. Solo la parete divisoria tra il vano motore e la zona abitativa è specifica.

Quindi non cambia nulla nell’architettura dell’abitacolo tra la vettura compatta e questo SUV. Tuttavia, sebbene i responsabili del marchio affermino che le sospensioni sono state ritoccate rispetto all’HR-V americano per adattarsi meglio alle aspettative degli automobilisti europei, il suo carattere “americano” è appena sfumato.

Questo è evidente fin dalle prime curve: l’ammortizzazione piuttosto morbida contribuisce alla sensazione di comfort, ma il sostegno della carrozzeria non è all’altezza di quello di una Renault Austral, per esempio.

Prestazioni

Il SUV francese mantiene il vantaggio anche in termini di vivacità, grazie a un sofisticato sistema di quattro ruote sterzanti. Ma il SUV giapponese non ha nulla di cui vergognarsi: lo sterzo è tanto diretto quanto preciso, mentre l’asse posteriore multi-link rispetta la traiettoria senza battere ciglio, qualunque sia l’andatura impostata. L’HR-V non segue la tendenza del segmento, dove la Peugeot 3008 è il punto di riferimento.

Questa volontà si nota anche, se li prendiamo come indicatori, con i pneumatici Michelins e.Primacy montati su questi modelli di prova, quando la concorrenza preferisce i Primacy 4 o addirittura i Pilot Sport di alta gamma. In breve, pur essendo meno aggressiva dei due modelli francesi, il suo stile di guida è meno dimenticabile di quello di una Tucson, per esempio.

Condividere la stessa piattaforma significa anche utilizzare lo stesso gruppo propulsore. L’HR-V non è diverso dalla Civic in questo senso e monta il tandem ibrido e:HEV. È dotato di un motore a ciclo Atkinson da 2,0 litri con aspirazione naturale da 142 CV abbinato a un motore di trazione elettrico da 184 CV e 315 Nm di coppia. È alimentato da una batteria con una capacità modesta di 1,05 kWh. Il principio di funzionamento è sempre lo stesso. Il motore elettrico alimenta il veicolo a basse velocità in modalità EV o in modalità ibrida in serie (nel qual caso il motore a combustione funge da generatore).

A velocità più elevate, il motore a combustione fa girare direttamente le ruote grazie a una frizione multidisco. In questo caso, anche il motore elettrico può dare il suo contributo, come in tutti i propulsori ibridi paralleli.

Tecnologia

Durante l’uso, la voce, anche se attutita dall’insonorizzazione, può essere sconcertante. Ma i giri non sono così intensi come con il sistema HSD di Toyota (con cambio planetario). Soprattutto perché la ZR-V mantiene il sistema Linear Shift Control, che simula i cambi di marcia di un cambio automatico con micro-spostamenti. Che piaccia o meno, in un’auto che ha il vantaggio di non avere un cambio, il sistema funziona perfettamente.

A pieno carico, l’illusione è perfetta. Le salite non sono un calvario uditivo, mentre l’accelerazione può far sorridere… se non il sedile: abbiamo registrato il KD 80-120 km/h in 7,2 secondi, contro i 5,9 secondi della Civic. Ciò è dovuto al fatto che l’auto pesa 181 kg in più rispetto alla compatta con la stessa finitura. Tuttavia, questo non significa che il consumo di carburante sia salito alle stelle.

Come sempre con Honda, i nostri rilevamenti sono molto vicini al valore WLTP comunicato: abbiamo misurato un consumo medio combinato di 6,1 litri/100 km, mentre la brochure dichiara 5,8 litri/100 km per 132 g/km di CO2 (240 euro di penalità). L’appetito è pari a quello di una Toyota CH-R di categoria inferiore in condizioni simili.

LEGGI ANCHE: