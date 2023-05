Per lungo tempo riservato alle élite governative, HongQi ha iniziato ad aprirsi al grande pubblico qualche anno fa. Al gruppo FAW, che ne è proprietario, è stata affidata la missione di farne il marchio cinese di riferimento nell’alto di gamma, in grado di competere con i riferimenti stranieri del segmento.

Pochi anni dopo, grazie a un’offensiva di prodotto completa, il marchio che dieci anni fa produceva solo poche decine di auto all’anno oggi ne vende più di 300.000. E il marchio può permettersi il lusso di esportare i suoi veicoli in Europa.

L’obiettivo è stato raggiunto, ma senza considerare il successo di tutti i nuovi marchi specializzati in veicoli elettrici, siano essi start-up o spin-off di grandi gruppi. Che si chiamino Nio, Xpeng, Zeekr, LI Auto o Aion, stanno portando un vento di modernità nel settore. Un mondo nuovo, agli antipodi rispetto all’immagine statutaria arci-classica di HongQi.

In altri gruppi, il riflesso è quello di creare un nuovo marchio, come ha appena fatto Chery con iCar. Ma HongQi non può essere soppiantata da una nuova entità. Si è quindi scelto di dividere il marchio in diverse linee distinte, ciascuna con la propria identità stilistica, i propri prodotti e il proprio logo.

Al vertice c’è la limousine L5, recentemente rinnovata, e il SUV LS5 che l’accompagna. Per questi modelli, il logo tradizionale con un girasole su sfondo rosso. Segue la gamma “classica”, con un logo rosso e una serie di berline e SUV, tra cui l’e-HS9 venduto in Norvegia.

La nuova linea di veicoli elettrici adotta un nuovo logo, si libera dell’ingombrante griglia cromata e persino della simbolica decorazione rossa al centro del cofano.

HongQi E001 e E202: caratteristiche, design, motori

Il primo veicolo commercializzato da questa nuova entità sarà la berlina E001. Un nome poco sexy che verrà sostituito in serie.

Il risultato è una berlina che potrebbe avere quasi tutti i loghi, tranne la decorazione rossa sui parafanghi anteriori. Ha tutti i tratti distintivi delle attuali berline elettriche: un muso molto liscio e sporgente, un tetto tipo fastback, fiancate lisce, Lidar sulla parte superiore del parabrezza e, all’interno, un head-up display, un piccolo tachimetro (6 pollici), un grande schermo (15,5 pollici)…

Commercializzata a fine anno, ci promette 455 kW e 756 Nm, uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 s, 800 km di autonomia (CLTC – circa 750 km in WLTP), una batteria da 800 V con ricarica molto rapida (potenza non specificata). Sarà offerta anche una versione compatibile con un sistema di scambio di batterie, ma con un’autonomia di soli 600 km (CLTC – circa 500 km in WLTP).

All’inizio del 2024 arriverà il SUV, noto come E202. Design simile e mancanza di identità…

