Husqvarna brilla a Millville: risultati eccezionali per Hampshire e Stewart

Il weekend del 13 luglio 2025 a Millville è stato un vero e proprio trionfo per il team Rockstar Energy Husqvarna. RJ Hampshire e Malcolm Stewart hanno brillato, mostrando talento e determinazione nella settima tappa del Campionato AMA Pro Motocross. Con il sole splendente e il pubblico in visibilio, i piloti hanno dato il massimo, portando a casa un P4 e un P6 che li proiettano nelle posizioni di vertice della classifica. Chi non ama vedere le corse in un’atmosfera così elettrizzante? 🏁

Performance eccezionale di RJ Hampshire

RJ Hampshire ha fatto parlare di sé con una performance da urlo, ottenendo il quarto posto sia nelle qualifiche che nelle due moto. La sua corsa a Millville è stata un mix di sorpassi audaci e strategie intelligenti, dimostrando che preparazione e concentrazione fanno davvero la differenza. “Oggi è stata una giornata molto solida,” ha dichiarato Hampshire. “Ho sentito una grande confidenza sulla moto e, nonostante un inizio non perfetto in Moto 2, ho recuperato velocità e posizione. Questo è il miglior risultato che ho ottenuto fino ad ora nella categoria 450MX, e il mio obiettivo è continuare a lottare per il podio!”

In questa sua prima stagione completa, Hampshire sta accumulando esperienza e punti preziosi, salendo così al quinto posto nella classifica generale. La sua costanza e il suo talento stanno cominciando a farsi notare. Chi l’avrebbe mai detto che a questo punto della stagione sarebbe già in corsa per il podio? 🌟

Malcolm Stewart: un ritorno da campione

Malcolm Stewart, sempre al suo fianco con la Husqvarna FC 450, ha chiuso la giornata con un sesto posto complessivo, il miglior risultato della stagione. Dopo una qualifica che lo ha visto partire dalla settima posizione, Stewart ha saputo gestire le due moto con intelligenza, ottenendo un 7-8 che gli ha permesso di guadagnare punti importanti nella classifica. “Millville è stata un’esperienza fantastica!” ha commentato Stewart. “Ho avuto la possibilità di socializzare con il team FXR, di pescare e di conoscere persone straordinarie lungo il percorso. È stato bello tornare a brillare con un P6, un passo avanti dopo un periodo difficile!”

La sua gioia traspare dalle parole e, con la mente già rivolta alla prossima gara a Washougal, c’è un’energia positiva che continua a crescere. Chi di voi non ama il brivido delle corse? 🏁

Prossimi appuntamenti e riflessioni finali

Il Campionato AMA Pro Motocross prosegue e i prossimi eventi promettono di essere ancora più emozionanti. Il team Rockstar Energy Husqvarna ha dimostrato di avere le carte in regola per competere con i migliori, e i risultati di Millville sono solo un assaggio di ciò che possiamo aspettarci. Con un crescente supporto dai fan e una squadra affiatata, Hampshire e Stewart sono pronti a portare il loro talento alle prossime sfide.

Quali sono le vostre aspettative per Washougal? Pensate che Hampshire possa continuare su questa strada? E Stewart, riuscirà a mantenere il suo slancio? Fatemi sapere nei commenti! 💬✨