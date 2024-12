Hyundai ingaggia Adrien Fourmaux per il WRC 2025

Un ingaggio strategico per Hyundai

La Hyundai ha ufficializzato l’ingaggio di Adrien Fourmaux, un pilota francese che ha dimostrato il suo valore nel corso della stagione 2024 del World Rally Championship (WRC). Fourmaux, che ha collezionato cinque podi al volante della Ford Puma di M-Sport, si unisce al team coreano per affrontare il campionato del 2025. Questo passaggio rappresenta un’importante opportunità per il pilota, che ha vissuto un anno di alti e bassi, culminato con il ritorno nel WRC dopo una retrocessione nel WRC.

Le sfide del WRC e la risposta di Hyundai

La decisione di Hyundai di ingaggiare Fourmaux arriva in risposta alla forte line-up di Toyota, che ha annunciato la partecipazione di quattro Yaris nel prossimo campionato. Con l’ingresso di Fourmaux, Hyundai punta a rafforzare la propria posizione nel WRC, affiancando il francese a piloti esperti come Thierry Neuville e Ott Tanak. Il team principal Cyril Abiteboul ha sottolineato l’importanza di avere una formazione coesa e competitiva, in grado di affrontare le sfide del campionato con determinazione e stabilità.

Le aspettative per il 2025

Fourmaux ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura, dichiarando: “È una grande opportunità per me e il mio navigatore Alex Coria. Non vediamo l’ora di iniziare con il team e di dare il massimo per raggiungere risultati significativi”. La Hyundai ha una lunga storia di successi nel WRC e il pilota francese è pronto a contribuire a questa tradizione. Con una mentalità rinnovata e una forte motivazione, Fourmaux è determinato a dimostrare il suo valore e a portare il team verso nuove vette.

Un addio a M-Sport e un nuovo inizio

Il weekend del Monza Rally Show segna anche un momento di transizione per Fourmaux, che saluterà il team M-Sport con cui ha condiviso importanti esperienze. La sua carriera nel WRC ha preso slancio grazie a M-Sport, ma ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo con Hyundai. Il debutto ufficiale al volante della Hyundai i20 N Rally1 avverrà al Rallye National Hivernal du Devoluy in Francia, mentre il team si prepara per il Rallye Montecarlo, primo appuntamento della stagione 2025.