La Hyundai Inster si presenta con due versioni, Xtech e XClass, per soddisfare diverse esigenze di mobilità.

Introduzione alla Hyundai Inster

La Hyundai Inster rappresenta un passo avanti nel mondo delle citycar elettriche, offrendo due versioni distinte, la Xtech e la XClass, ciascuna progettata per rispondere a specifiche esigenze di mobilità. Con un design moderno e una tecnologia all’avanguardia, la Inster si propone come una soluzione ideale per chi cerca un’auto pratica e sostenibile.

Le caratteristiche delle versioni Xtech e XClass

La versione Xtech è equipaggiata con un motore da 97 CV e una batteria da 42 kWh, capace di garantire un’autonomia di circa 327 km, secondo il ciclo WLTP. Questa configurazione è perfetta per l’uso urbano quotidiano, permettendo di affrontare senza problemi le esigenze di mobilità in città. D’altra parte, la XClass offre una potenza maggiore, con 115 CV e una batteria da 49 kWh, che consente di percorrere fino a 370 km con una singola carica. Questa versione è ideale per chi desidera un’auto più performante, senza rinunciare alla sostenibilità.

Dotazioni e comfort della Hyundai Inster

Entrambe le versioni della Hyundai Inster sono dotate di una serie di comfort e tecnologie avanzate. La Xtech include un climatizzatore automatico, un sistema multimediale con schermo touchscreen da 10.25 pollici, e connettività per Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, è presente un sistema di assistenza alla guida completo, che comprende il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei limiti di velocità e un sistema di allerta per la sicurezza dei passeggeri posteriori.

La XClass, invece, arricchisce ulteriormente l’esperienza di guida con cerchi in lega, interni premium e sedili posteriori scorrevoli. La presenza di sensori di parcheggio anteriori e un caricatore wireless per smartphone rendono questa versione ancora più comoda e funzionale.

Opzioni di finanziamento e pacchetti disponibili

Hyundai offre diverse opzioni di finanziamento per la Inster, rendendo l’acquisto accessibile a un pubblico più ampio. Con il finanziamento Hyundai Plus, è possibile ottenere la Xclass a partire da 169 euro al mese, con un anticipo di 7.910 euro. Questo piano include anche un valore futuro garantito, che consente al cliente di scegliere tra diverse opzioni al termine del contratto.

Inoltre, sono disponibili pacchetti aggiuntivi, come il Tech Pack, che offre una serie di miglioramenti tecnologici e comfort, tra cui fari a LED e sedili riscaldabili. Queste opzioni permettono di personalizzare ulteriormente la propria Hyundai Inster, rendendola perfetta per ogni esigenza.

Conclusioni sulla Hyundai Inster

La Hyundai Inster si propone come una citycar elettrica versatile e innovativa, capace di soddisfare le esigenze di mobilità di una clientela variegata. Con le sue due versioni, ricche di tecnologia e comfort, rappresenta una scelta intelligente per chi desidera un’auto sostenibile senza compromettere le prestazioni. Che si tratti di spostamenti quotidiani in città o di viaggi più lunghi, la Inster si conferma una soluzione all’avanguardia nel panorama automobilistico elettrico.