Il debutto della Hyundai Ioniq 5 N nel mondo dei videogiochi

La Hyundai Ioniq 5 N, il primo modello completamente elettrico ad alte prestazioni del marchio coreano, ha fatto il suo ingresso nel mondo dei videogiochi durante le Gran Turismo (GT) World Series 2024 World Finals, tenutesi ad Amsterdam. Questo evento, che ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di eSports, ha rappresentato un’importante vetrina per la nuova vettura, che sarà ufficialmente disponibile in Gran Turismo 7 a partire da gennaio 2025.

Un’anteprima delle caratteristiche tecniche

La Hyundai Ioniq 5 N si distingue per un sistema di trazione integrale ad alte prestazioni, capace di erogare una potenza massima di 478 kW (650 cavalli) e una coppia massima di 770 Nm grazie ai suoi due motori elettrici. La batteria ad alta capacità da 84 kWh e un sistema di gestione termica specifico per veicoli elettrici ad alte prestazioni garantiscono prestazioni elevate in ogni situazione. Tra le innovazioni tecnologiche, spiccano il cambio a doppia frizione simulato e il differenziale elettronico a slittamento controllato, che promettono un’esperienza di guida coinvolgente e realistica.

Collaborazione tra Hyundai e Gran Turismo

Joon Park, Vice Presidente del N Brand Management Group, ha espresso entusiasmo per la collaborazione tra Hyundai e Polyphony Digital, lo sviluppatore di Gran Turismo. Durante l’annuncio della partnership, avvenuto in occasione della gara del Nürburgring 24, è stato presentato anche il modello Ioniq 5 N TA Spec, che ha stabilito un record alla Pikes Peak International Hill Climb nella categoria dei SUV elettrici di produzione modificati. Questa sinergia tra le due aziende non solo porterà la Ioniq 5 N nel mondo virtuale, ma prevede anche lo sviluppo di ulteriori modelli Hyundai N in Gran Turismo 7, permettendo a un pubblico sempre più vasto di sperimentare le alte prestazioni del brand.

Le caratteristiche distintive della Hyundai Ioniq 5 N

La Hyundai Ioniq 5 N non è solo un’auto elettrica, ma un vero e proprio concentrato di tecnologia e innovazione. Tra le sue chicche, troviamo il sistema N Drift Optimizer, progettato per ottimizzare le derapate, e la funzione Torque Kick Drift, che simula lo stacco di ponte, rendendo l’esperienza di guida ancora più emozionante. Queste caratteristiche la rendono un’auto ideale non solo per gli appassionati di corse, ma anche per chi cerca un veicolo elettrico ad alte prestazioni.