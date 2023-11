Hyundai Ioniq 5 N: prezzo, cavalli, interni e scheda tecnica

Hyundai è da diversi anni che ha associato la propria anima sportiva alla sigla N, in questo tempo si sono viste molte auto prodotte dal marchio coreano arrivare sul mercato nella loro versione più sportiva, modelli in grado di rapire il cuore degli appassionati. Oggi se ne aggiunge un altro, la Ioniq 5 una hatchback elettrica.

Hyundai Ioniq 5 N: cavalli e scheda tecnica

I cavalli della Ioniq 5 N sono ben 609 e grazie al Boost sono in grado di salire momentaneamente a 650, anche la coppia massima ha un valore spaventosamente elevato pari a 770 Nm quando si attiva il Boost.

La Ioniq 5 N ha più che dimezzato il tempo per lo scatto da 0 a 100 che è di 3,7 secondi rispetto ai 7,3 secondi della versione normale.

La vettura dispone di un sistema di riproduzione di suoni in grado di riprodurre il suono del motore proprio delle coreane sportive dotate dell’ endotermico ed anche il suono tipico del cambio a doppia frizione ad otto rapporti per offrire maggior coinvolgimento durante la guida.

Gli interni ed il prezzo

Gli interni sono tecnologici e sportivi, come ci si aspetterebbe da una sportiva, il volante in pelle ha le cuciture nel tipico Performance Blue che caratterizza le vetture più potenti della casa coreana.

Dettagli di questo colore, che arriva opaco per la prima volta sulla carrozzeria, sono presenti internamente così da far capire che non ci si trova a bordo della normale Ioniq 5.

La console centrale è stata concepita in funzione della guida sportiva, vi è anche il sostegno per gli stinchi, il volante è un tre razze foderato in pelle in grado di trasferire alle mani i feedback di comportamento dell’auto su strada.

Il sistema di infotainment vede due schermi da 12,3 pollici senza soluzione di continuità in grado di far vedere i principali parametri della vettura con un semplice e veloce colpo d’occhio.

Il prezzo della Ioniq 5 N non è ancora stato svelato, i primi esemplari dovrebbero venir consegnati nella prima metà del 2024.