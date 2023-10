Opel Corsa elettrica: prezzo, autonomia, dimensioni e scheda tecnica

Opel Corsa è uno dei modelli simbolo della casa tedesca Opel sin dalla sua comparsa nel panorama automobilistico ad inizio degli anni ’80. Ora è giunta alla sua sesta generazione, la Corsa F che oltre ad essere dotata di motorizzazioni termiche è disponibile nella variante elettrica. La protagonista di questo articolo.

Opel Corsa elettrica: scheda tecnica e dimensioni

Opel Corsa-E è una vettura elettrica dotata di un motore da 100 kW capace di erogare una potenza di 156 cavalli e 260 Nm di coppia massima per una velocità massima limitata a 150 km/h ed uno scatto da 0 a 100 in 8,1 secondi ben 6 decimi di vantaggio rispetto alla versione elettrica pre-restyling in commercio dal 2019

Le motorizzazioni disponibili sono due questa legata al restyling e quella da 136 cavalli con cui è nata questa versione elettrica, che resta nel listino.

Le dimensioni sono le medesime della Corsa dotata del motore termico, di seguito le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 06

: 4 metri e 06 Larghezza : 1 metro e 77

: 1 metro e 77 Altezza: 1 metro e 44

Dimensioni in linea con gli standard del segmento B che sta pian piano sparendo dai listini delle case ma che Opel punta a far sopravvivere adeguandolo al cambiamento del mondo automobilistico in corso.

Autonomia e prezzo

L’autonomia della Corsa-E da 136 cavalli è di 357 km come dichiarato dalla casa tedesca. La nuova versione definita “long-range” oltre ad essere più potente dichiara un’autonomia di 405 km.

Un bel salto in avanti a dimostrazione che gli investimenti sull’elettrico relativamente a questo aspetto stanno iniziando a dare frutti anche sulle piccole vetture.

Il prezzo di partenza della nuova Corsa-E restyling è al momento solo uno ovvero da 38.650€ è disponibile solo un allestimento il GS.

In futuro arriveranno le versioni mild-hybrid con batteria da 48V in abbinamento ad un motore 1.3 turbo con potenze di 100 e 136 cavalli.