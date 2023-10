Omoda 5: prezzo, interni e dimensioni

Omoda 5, questo il nome del suv-crossover cinese che arriva in Italia anche in una versione totalmente elettrica.

Il brand cinese Omoda ha svelato le forme del suo nuovo suv-crossover disponibile anche in variante elettrica, chiamato 5. In questo articolo scopriremo i principali dettagli sul modello che è già disponibile per il mercato italiano.

LEGGI ANCHE: Quanto costa verniciare un’auto di nero

Omoda 5: interni e dimensioni

Gli interni della Omoda 5 grazie allo sviluppo tecnico basato sul posizionamento dei motori elettrici, offrono molto spazio per 5 persone ed il vano di carico supera i 360 litri permettendo quindi di caricare molti oggetti.

Sul fronte tecnologico vi è stato anche qui molto studio dato che vi sono due schermi uno dietro al volante che funge da strumentazione e quello al centro della plancia che comanda il sistema di infotainment.

A livello di dimensioni, essendo un suv crossover ci si può aspettare che siano generose, ora le riepiloghiamo:

Lunghezza : 4 metri e 40

: 4 metri e 40 Larghezza : 1 metro e 83

: 1 metro e 83 Altezza : 1 metro e 59

: 1 metro e 59 Passo: 2 metri e 63

Il passo è un dato che sorprende perché il disegno dell’auto ha portato ad una distanza tra i due assi che è davvero ampia ma questa è camuffata dall’idea di sviluppare la parte alta della carrozzeria con un look da coupé che slancia molto la vettura.

LEGGI ANCHE: Come montare il seggiolino auto con le cinture

Il suo prezzo

Il prezzo di questa vettura è tutto sommato buono per quello che è in grado di offrire e soprattutto se si considera il posizionamento delle competitor con cui andrà a scontrarsi, tutte che partono molto più in alto.

Per il mercato italiano il prezzo della versione termica è di 35.000 euro che salgono a 40.000 se si opta per la versione completamente elettrica.

Una cifra che attirerà sicuramente compratori, interessante vedere come si comporterà sul lungo termine così da dimostrare la validità dell’investimento.