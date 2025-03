La berlina elettrica trionfa nella classifica americana per le vetture elettriche destinate alla vendita di massa per il 2025.

Hyundai Ioniq 6 continua a far parlare di sé in maniera positiva, la nuova berlina elettrica ha infatti ottenuto il primo posto come auto EV migliore per il grande pubblico secondo 2025 U.S. EVX Ownership Study” di J.D. Power. Studio che analizza l’impatto che una vettura potrebbe avere sul grande pubblico e quali sono le caratteristiche per cui verrebbe scelta.

Hyundai Ioniq 6, vincitrice del 2025 US EVX Ownership Study

Ioniq 6 migliora il posizionamento ottenuto nel 2024 nel medesimo studio, l’auto infatti si era posizionata in terza posizione 12 mesi fa. Il salto di due posizioni in avanti è stato ottenuto grazie ad oltre 26 punti in più.

Il premio US EVX Ownership Study si basa sulle principali caratteristiche che il pubblico valuta per l’acquisto di un elettrica come: affidabilità, qualità, costi di gestione e naturalmente l’autonomia.

La particolarità di questo premio è che le valutazioni si basano sulle esperienze d’uso dei proprietari che valutano le auto candidate secondo i criteri sopracitati.

Di seguito riportiamo le parole di Yuval Steiman, direttore eco-mobility & Research di Hyundai Motor North America:

questo premio sottolinea il nostro impegno nel realizzare veicoli innovativi e coinvolgenti.

A dar manforte le parole di Brent Gruber Executive Director Vehicle Practice di J.D. Power ideatore del premio:

I punti di forza di IONIQ 6 sono la soddisfazione per l’autonomia, i costi di gestione, la qualità e l’affidabilità. […] . Questi tre fattori, in ordine crescente di impatto, hanno contribuito al suo eccellente risultato rispetto alla media del segmento.

Dove Ioniq 6 si contraddistingue?

Ioniq 6 si distingue per un’autonomia massima di 614 km con una sola ricarica – modello RWD con i cerchi da 18 pollici – che permettono di viaggiare dimenticandosi l’assillo della ricarica.

Parlando della ricarica, sfruttando la corrente continua delle stazioni di ricarica con potenza massima di 350 kW è possibile passare dal 10 all’80% in soli 18 minuti.

Dal punto di vista aerodinamico il CX di 0,21 è uno dei più bassi della categoria. La trazione dell’auto può essere posteriore o integrale. Le batterie a disposizione sono 2 – da 53,3 kWh e 77,4 kWh – diventando grazie a queste caratteristiche, ma non solo, un riferimento per la categoria.