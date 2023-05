Hyundai Pony Coupé: caratteristiche, design, motori

Dopo l'ottima accoglienza riservata alla concept N Vision 74 lo scorso anno, Hyundai starebbe per presentare una versione di serie che potrebbe essere commercializzata come Pony Coupé.

Hyundai starebbe per presentare una versione di serie che potrebbe essere commercializzata come Pony Coupé. Presentata nel 2022, la concept Hyundai N Vision 74 ha fatto rivivere una parte poco conosciuta del patrimonio della casa automobilistica con un tocco moderno, portando l’approccio unico e rinfrescante del marchio coreano allo stile un ulteriore passo avanti dopo le Ioniq 5 e Ioniq 6.

Sebbene sia stata presentata come un semplice studio di design senza futuro, questa coupé dallo stile retrò ha ricevuto il via libera per entrare in produzione e sarà presentata tra poche settimane.

Hyundai Pony Coupé: prime informazioni

L’indiscrezione di una coupé ispirata alla N Vision 74 sembra più che verosimile, visto che quando lo studio di design è stato svelato, l’accoglienza della stampa e del pubblico è stata particolarmente positiva e alcuni dei massimi dirigenti di Hyundai hanno condiviso il loro entusiasmo. Alla fine di febbraio, Till Wartenberg, vicepresidente del marchio N di Hyundai, ha dichiarato: “Il mio desiderio personale è di produrre questo veicolo. Sarebbe un grosso investimento, innanzitutto. Ma se riuscissimo a vedere questo veicolo e la gente lo comprasse, sarei molto felice”.

Non è ancora chiaro come dovrà evolvere lo stile della N Vision 74, che si basa sulla concept Pony disegnata nientemeno che da Giorgetto Giugiaro nel 1974, per superare il test di fattibilità. Tuttavia, il ben informato Money Today sostiene che a Fabrizio Giugiaro, figlio del famoso designer e cofondatore di GFG Style, è stato affidato il gravoso compito di accompagnare la concept nel passaggio dagli studi alle concessionarie.

Sospettiamo, tuttavia, che il suo compito sarà quello di ridurre l’aggressività complessiva dell’auto, sia in termini di aperture che di massicci spoiler da auto da corsa.

Motori

Dimenticando le specifiche originali che prevedevano due motori elettrici posteriori per un totale di 680 CV e oltre 900 Nm, alimentati da una batteria da 62,4 kWh e da una cella a combustibile con un serbatoio di idrogeno da 4,2 kg, tutte le indicazioni indicano che il tutto sarebbe stato notevolmente semplificato, probabilmente prendendo come base la piattaforma e-GMP con una trasmissione elettrica più convenzionale.

Non dovremo aspettare molto per vedere il prodotto finale, dato che la pubblicazione sudcoreana si spinge ad annunciare un giorno preciso per la sua presentazione: sarà il 27 maggio, in occasione di un evento chiamato “Pony Day” che si terrà a Seul.

