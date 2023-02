La nuova Kona Electric è stata migliorata in modo significativo in termini di finiture e di equipaggiamento per la nuova generazione.

La nuova versione della Hyundai Kona elettrica è destinata a far girare la testa. E lo farà. La Kona del 2024 è cresciuta in lunghezza, larghezza e passo, quindi ci aspettiamo un maggiore spazio di carico, una guida più fluida e, probabilmente, una batteria più grande con un’autonomia totale maggiore.

Hyundai tiene sotto stretto controllo i dettagli della sua nuova e graziosa Kona, ma le foto illustrano il grande cambiamento che subirà il più piccolo crossover elettrico di Hyundai. Anche la Kona a gas sarà completamente rinnovata per il 2024.

Hyundai Kona elettrica: caratteristiche, design, motori, prestazioni, interni, prezzo

Le novità

Il 2024 segna l’inizio di una nuova generazione della Hyundai Kona elettrica. È più lunga, più larga e utilizza un passo più lungo per massimizzare la sua utilità.

Un nuovo look rende la Kona Electric 2024 inconfondibilmente diversa dal modello precedente.

Con fari e luci posteriori a LED ad ampio raggio, il tema della nuova Kona è quello dei pixel.

Interni, comfort e carico

La nuova Kona Electric è stata migliorata in modo significativo in termini di finiture e di equipaggiamento per la nuova generazione. Per elevare la subcompatta EV da una scatola dal sapore ecologico, Hyundai apre lo spazio interno con un cuscinetto centrale orizzontale flottante per eliminare parte della divisione tra i sedili dei passeggeri anteriori.

Anche l’illuminazione ambientale porta un po’ di atmosfera e personalizzazione nell’abitacolo, contribuendo a illuminare il design fresco dell’abitacolo della nuova Kona.

Infotainment e connettività

Per rimanere competitiva nella guerra dei pixel, la nuova Kona Electric è dotata di due display da 12,3 pollici per gestire le informazioni sul veicolo e l’infotainment.

Questa nuova unità senza soluzione di continuità sostituisce il touchscreen da 8,0 pollici della generazione precedente ed è più grande del display da 10,3 pollici disponibile. Probabilmente CarPlay e Android Auto saranno di serie.

Prezzo della Hyundai Kona elettrica

I seguenti prezzi derivano dal listino ufficiale rilasciato da Hyundai sul sito.

XTECH City: prezzi a partire da 36.750 euro.

Exclusive: prezzi a partire da 38.600 euro.

XLine: prezzi a partire da 41.300

XClass: prezzi a partire da 49.900 euro.

