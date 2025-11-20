Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid 2026: Scopri le Novità e la Potenza Rivoluzionaria

Hyundai ha svelato il Model Year 2026 della Santa Fe Plug-in Hybrid, un SUV che si distingue nel suo segmento per prestazioni elevate e dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Questo modello rinnovato punta a soddisfare le esigenze di chi cerca un veicolo versatile, adatto sia alla vita urbana che ai viaggi extraurbani. Con un aumento della potenza da 253 a 288 CV, la nuova Santa Fe promette un’esperienza di guida ancora più fluida e reattiva.

Motorizzazione e prestazioni

Il cuore della Hyundai Santa Fe PHEV MY26 è un innovativo motore ibrido ricaricabile che combina un motore a combustione interna di tipo 1.6 T-GDi con un motore elettrico. Questa combinazione non solo aumenta le prestazioni, ma mantiene anche un elevato livello di efficienza energetica, caratteristica fondamentale della tecnologia plug-in hybrid. Il cambio automatico a sei rapporti e la trazione integrale 4WD garantiscono che ogni viaggio, sia in città che su strade più impegnative, sia un’esperienza piacevole e sicura.

Un SUV versatile per ogni esigenza

La trazione integrale è di serie su tutte le varianti della Santa Fe, confermando la vocazione di questo modello a essere un SUV versatile. Che si tratti di affrontare le strade cittadine o di esplorare sentieri più avventurosi, la Santa Fe Plug-in Hybrid si adatta perfettamente a qualsiasi situazione. La potenza incrementata non è solo un numero, ma si traduce in una guida più dinamica e coinvolgente.

Innovazioni tecnologiche

Un aspetto fondamentale del Model Year 2026 è il debutto della Digital Key 2.0, una caratteristica che permette di aprire e avviare il veicolo utilizzando uno smartphone o uno smartwatch compatibili. Questa tecnologia, integrata nei pacchetti Bose & Tech e Calligraphy, offre la possibilità di condividere la chiave digitale con un massimo di 15 utenti, rendendo l’accesso al veicolo più comodo e moderno.

Comfort e personalizzazione

All’interno, la Santa Fe MY26 introduce nuove opzioni di personalizzazione per gli interni in pelle Nappa. Non solo è disponibile il classico Black Ink, ma si aggiungono nuove varianti cromatiche come Pecan Brown e Forest Green. Queste scelte non solo migliorano l’estetica del veicolo, ma contribuiscono anche a creare un’atmosfera di lusso e comfort per tutti i passeggeri.

Gamma e prezzi

La gamma della Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid rimane articolata nelle versioni Business e XClass, entrambi disponibili in configurazioni a 5 o 7 posti. La versione Business rappresenta l’accesso alla gamma, con un prezzo di partenza di 55.800 euro. Questa versione include un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e numerosi sistemi di sicurezza avanzati, come l’assistenza alla guida in autostrada.

La versione XClass, che parte da 60.550 euro, si distingue per il suo equipaggiamento premium, comprendente cerchi in lega da 20 pollici, sedili anteriori ventilati e un pacchetto completo di assistenza alla guida. Entrambe le versioni offrono un’ottima dotazione di serie che rende ogni viaggio sicuro e confortevole.

La Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid MY26 rappresenta un passo avanti significativo per il brand, combinando prestazioni elevate, tecnologia innovativa e opzioni di personalizzazione per soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. Questo SUV non è solo un veicolo, ma una vera e propria esperienza di guida pensata per chi desidera esplorare senza limiti.