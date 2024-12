Un finale di stagione emozionante per Hyundai, con un titolo Piloti conquistato e rammarico per il campionato Costruttori.

Il trionfo di Thierry Neuville

Il WRC 2024 ha visto la Hyundai festeggiare un’importante vittoria con Thierry Neuville, che ha conquistato il titolo Piloti. Questo successo rappresenta un momento storico per il pilota belga, che ha finalmente spezzato una maledizione di piazzamenti secondari. Neuville ha dichiarato: “Essere qui come Campioni Piloti FIA WRC 2024 è un sogno che si avvera”. La sua resilienza e determinazione hanno portato a un risultato che sembrava lontano, dopo anni di delusioni.

Le sfide affrontate da Hyundai

Nonostante il trionfo individuale, la Hyundai ha vissuto un finale di stagione agrodolce. Il campionato Costruttori è sfuggito per un soffio, grazie a un errore decisivo di Ott Tanak, che ha compromesso le possibilità della squadra. Cyril Abiteboul, team principal di Hyundai, ha espresso il suo rammarico per la situazione, sottolineando che la Toyota ha meritato il titolo. “Dovremmo prenderlo come ispirazione e dimostrazione che c’è ancora un altro passo da fare per arrivare al loro livello” ha affermato Abiteboul.

Strategie e comunicazione nel team

Un aspetto cruciale emerso da questa stagione è la necessità di migliorare la comunicazione tra i piloti e il team. Abiteboul ha evidenziato l’importanza di fornire informazioni sui rischi e le strategie da adottare durante le prove. “Penso che questa sia una cosa che dobbiamo fare meglio, forse la Toyota sta facendo meglio” ha dichiarato, suggerendo che la Hyundai deve imparare dagli errori commessi. La mancanza di comunicazione in tempo reale ha rappresentato una sfida significativa, e il team è determinato a migliorare in questo aspetto per le future competizioni.