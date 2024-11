Un restyling che fa la differenza

La Hyundai Tucson si presenta sul mercato con un restyling che non solo aggiorna il design, ma migliora anche l’esperienza di guida e il comfort degli occupanti. La nuova versione mantiene la sua identità di suv spaziosa e versatile, ma con alcuni accorgimenti che la rendono ancora più attraente per gli automobilisti moderni. Tra le novità più significative, troviamo un abitacolo rinnovato, con comandi più intuitivi e un sistema multimediale di ultima generazione, che si posiziona in alto per una migliore visibilità.

Comfort e spazio a bordo

All’interno, la Hyundai Tucson offre un ambiente accogliente e ben progettato. I sedili sono comodi e spaziosi, e il bagagliaio, con una capacità di 616 litri, è tra i più generosi della sua categoria. Tuttavia, alcuni dettagli, come le tasche delle porte, potrebbero essere migliorati per offrire maggiore praticità. La versione provata è dotata di un sistema di climatizzazione trizona e di un head-up display, che contribuiscono a rendere ogni viaggio più confortevole. Inoltre, la plancia è stata modernizzata, con un cruscotto digitale da 12,3 pollici che offre diverse opzioni grafiche, rendendo la guida ancora più coinvolgente.

Prestazioni e consumi

La Hyundai Tucson è disponibile in diverse varianti, tra cui la full hybrid, che offre prestazioni vivaci senza compromettere l’efficienza. Grazie a un motore 1.6 turbo e a un’unità elettrica, la potenza combinata raggiunge i 215 CV, garantendo una guida reattiva e piacevole. I consumi sono stati migliorati, con una media di circa 20,4 km/l in condizioni di guida extraurbana. Questo è un vantaggio significativo per chi cerca un’auto che unisca prestazioni e sostenibilità. Inoltre, il cambio automatico a sei rapporti è fluido e contribuisce a un’esperienza di guida senza stress, eliminando il fastidioso “effetto scooter” tipico di altre ibride.

Sicurezza e tecnologia avanzata

La Hyundai Tucson non delude nemmeno in termini di sicurezza. È dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, molti dei quali sono di serie. Tra questi, il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco e la guida semiautonoma, che aiutano a mantenere la corsia e la distanza di sicurezza dal veicolo che precede. Inoltre, i sistemi di bordo possono ricevere aggiornamenti software gratuiti per i primi dieci anni, garantendo che l’auto rimanga sempre al passo con le ultime tecnologie. La garanzia di cinque anni a chilometraggio illimitato e otto anni per la batteria di trazione rappresentano un ulteriore valore aggiunto per i potenziali acquirenti.