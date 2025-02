Introduzione ai circuiti del mondiale Superbike 2025

Il Campionato del Mondo Superbike 2025 si preannuncia ricco di sfide e adrenalina, con 12 circuiti che metteranno alla prova le abilità dei piloti e l’affidabilità degli impianti frenanti. Brembo, storico fornitore di sistemi frenanti, ha condotto un’analisi approfondita per valutare quali tracciati richiedano il massimo impegno da parte dei freni. In questo articolo, esploreremo i circuiti più impegnativi e i fattori che influenzano la severità delle frenate.

Fattori che determinano la difficoltà dei circuiti

Per classificare la difficoltà di un circuito, i tecnici di Brembo hanno considerato diversi parametri chiave. Uno degli aspetti principali è l’intensità delle frenate. Ad esempio, in Gran Bretagna, tre frenate sono classificate come “High”, il massimo livello di sforzo richiesto. Queste frenate si caratterizzano per l’utilizzo dell’impianto frenante per più di 3,5 secondi, con carichi sulla leva superiori a 4 kg e pressioni che superano i 9 bar. Al contrario, circuiti come Phillip Island non presentano frenate di questo tipo, risultando meno impegnativi.

Analisi dei circuiti più severi

Tra i circuiti più impegnativi, Donington Park emerge come il più severo per gli impianti frenanti. Qui, le frenate intense si susseguono senza pause, aumentando notevolmente la temperatura degli impianti. A differenza di altri tracciati, dove le frenate sono intervallate da lunghi rettilinei che permettono un adeguato raffreddamento, Donington Park presenta una sequenza di staccate brusche che mettono a dura prova i freni. Altri circuiti come Aragon e Jerez richiedono anch’essi un notevole impegno, con un alto numero di frenate per giro e una distribuzione delle staccate che influisce sulla performance complessiva.

Classifica dei circuiti in base alla difficoltà

In base all’analisi condotta, i tecnici di Brembo hanno assegnato un livello di difficoltà ai circuiti del mondiale Superbike 2025, utilizzando una scala da 1 a 5. I circuiti con il punteggio più basso, come Phillip Island e Assen, richiedono un impegno minimo per i freni, mentre Donington Park si posiziona al massimo livello di stress. Altri circuiti come Most, Magny-Cours, Aragon, Estoril e Jerez risultano altamente impegnativi, richiedendo ai piloti di gestire con attenzione le frenate per mantenere la competitività in gara.