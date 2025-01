Introduzione alle tendenze cromatiche nel settore automobilistico

La scelta del colore dell’auto è un aspetto cruciale che va oltre il semplice gusto personale. Infatti, il colore può influenzare non solo l’estetica del veicolo, ma anche il suo valore nel tempo e la percezione che gli altri hanno di esso. Con l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, è fondamentale comprendere quali colori siano attualmente più richiesti e quali possano risultare meno vantaggiosi sul mercato dell’usato.

I colori più popolari nel 2024

Secondo il report “Automotive Color Report” di BASF Coatings, i colori acromatici, come bianco, nero, grigio e argento, continuano a dominare il mercato. Il bianco, sebbene abbia registrato un leggero calo, rimane il colore più scelto dai consumatori nel 2024. Tra i colori cromatici, il blu si conferma come il preferito, seguito da rosso e verde. Tuttavia, nuove tendenze stanno emergendo: colori come beige e giallo stanno guadagnando popolarità, offrendo opzioni più calde e sofisticate.

Impatto regionale sulle scelte cromatiche

Le preferenze per i colori delle auto variano significativamente da regione a regione. Nella regione EMEA, i colori acromatici rappresentano quasi l’80% delle scelte. Qui, il bianco guida la classifica, seguito da grigio e nero, mentre il beige sta rapidamente guadagnando terreno, quasi raddoppiando la sua quota di mercato. Mark Gutjahr, responsabile globale del design dei colori automobilistici di BASF, sottolinea che i colori neutri come il beige evocano calma e raffinatezza, offrendo un senso di stabilità ed eleganza nel tempo.

Le sfide della scelta del colore

È importante considerare che, sebbene la scelta di un colore possa riflettere la propria personalità, optare per tonalità particolarmente audaci o non comuni potrebbe abbassare il valore dell’auto nel mercato dell’usato. I colori acromatici tendono a garantire una maggiore stabilità in termini di rivendibilità. Tuttavia, l’ascesa di colori come beige, verde e giallo dimostra che le preferenze dei consumatori sono in continua evoluzione, suggerendo una crescente apertura verso tonalità più vivaci.

Conclusioni sulle tendenze cromatiche

In Asia, il bianco rimane il colore preferito, simbolo di purezza, ma anche qui si osserva una lenta ascesa di tonalità cromatiche come blu e verde. Queste tendenze indicano una crescente voglia di diversità nei gusti dei consumatori. Pertanto, è fondamentale per chi acquista un’auto considerare non solo le proprie preferenze personali, ma anche l’impatto che la scelta del colore avrà sul valore futuro del veicolo.