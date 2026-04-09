Iannone e il possibile ingresso nel Civ 2026: indizi da Misano

Negli ultimi giorni si sono intensificati i segnali che lasciano intendere un possibile ritorno in gara di Andrea Iannone. La presenza del pilota abruzzese nei box del Cecchini Racing Team durante i test a Misano Adriatico ha fatto nascere l’ipotesi di una partecipazione al CIV – Campionato Italiano Velocità 2026, campionato che prenderà il via nel weekend del 25/26 aprile proprio sul circuito romagnolo. Non esiste ancora una conferma ufficiale, ma gli elementi emersi permettono di costruire uno scenario plausibile.

Il possibile impegno di Iannone nel CIV 2026 sarebbe visto come un ritorno in un contesto nazionale altamente competitivo, che vedrà al via nomi di rilievo come Michele Pirro e Manuel Ruben Rinaldi. La scelta della squadra e della moto è centrale: le indiscrezioni parlano di un programma con la Ducati schierata dal Cecchini Racing Team. Se la trattativa si concretizzasse, il suo coinvolgimento potrebbe influenzare dinamiche di attenzione mediatica e sportiva nel campionato italiano.

Il quadro tecnico e il ruolo nel Cecchini Racing Team

Dal punto di vista tecnico, la collaborazione con il Cecchini Racing Team significherebbe per Iannone accedere a una struttura consolidata e a una configurazione motociclistica competitiva per il campionato nazionale. Il team ha esperienza nella gestione di moto da gara e nell’adattare assetti e mappature alle esigenze del pilota; per un corridore con il suo background la fase di adattamento sarebbe cruciale. L’ipotesi è che Iannone possa affrontare la stagione con una Ducati preparata dal team, sfruttando la propria esperienza per trovare il miglior compromesso tra velocità e costanza.

Test a Misano Adriatico

I recenti test a Misano Adriatico sono stati interpretati come un banco di prova decisivo: la presenza di Iannone nei box e il confronto diretto con i protagonisti del CIV 2026 hanno generato molte attenzioni. Le sessioni di prove servono non solo a valutare la compatibilità moto-pilota, ma anche a raccogliere dati utili per la messa a punto delle sospensioni, della ciclistica e delle elettroniche. In questo contesto, la figura di Iannone può contribuire anche allo sviluppo tecnico del team grazie all’esperienza maturata in categorie internazionali.

Chi è Andrea Iannone: dal motomondiale alla Superbike

Originario di Vasto e nato nel 1989, Andrea Iannone ha alle spalle una carriera lunga e variegata nel mondo delle due ruote. Nel motomondiale ha ottenuto risultati importanti: secondo i dati raccolti, vanta **13 vittorie** e **35 podi** complessivi nelle classi iridate, oltre a due successi nel mondo SBK. Dopo gli esordi vincenti in Moto2 – con piazzamenti di rilievo nelle stagioni 2010, 2011 e 2012 – è approdato in MotoGP dove ha corso dal 2013 al 2019 con squadre come Ducati, Suzuki e Aprilia, conquistando una vittoria e numerosi podi.

Interruzione e ritorno alle competizioni

La carriera di Iannone ha subito una battuta d’arresto nel 2019 a causa di una squalifica per violazione antidoping che ne ha fermato temporaneamente l’attività agonistica. Tuttavia, la sua determinazione lo ha portato a tornare alle gare: nel 2026 ha ripreso confidenza con il paddock internazionale correndo nel Mondiale Superbike con moto del marchio Ducati. Questo percorso di rientro dimostra come l’esperienza acquisita rimanga un fattore di rilievo e renda credibile un impegno nel CIV, dove il livello tecnico e competitivo è elevato.

Impatto su calendario e interesse mediatico

Un ingresso ufficiale di Iannone nel CIV 2026 porterebbe con sé un impatto significativo sia in pista sia fuori: da un lato aumenterebbe il livello agonistico del campionato confrontandosi con piloti affermati come Michele Pirro e Manuel Ruben Rinaldi, dall’altro richiamerebbe attenzione mediatica e sponsor. La partenza della stagione fissata per il 25/26 aprile a Misano Adriatico diventa quindi una data chiave, dove ogni conferma ufficiale o comunicazione del team verrà osservata con grande interesse dagli appassionati e dagli addetti ai lavori.

Al momento manca l’annuncio formale da parte di Andrea Iannone o del Cecchini Racing Team, ma gli elementi disponibili rendono plausibile l’ipotesi di una presenza nel CIV 2026. I prossimi test e le comunicazioni ufficiali del team chiariranno se l’intenzione si trasformerà in un programma concreto: fino ad allora, la combinazione di storia personale, capacità tecniche e segnali dai box resta alla base di un possibile ritorno che potrebbe animare le gare italiane.