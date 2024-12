Accessori Shad: il regalo perfetto per i motociclisti

Con l’avvicinarsi del Natale, molti di noi sono alla ricerca di idee regalo originali per sorprendere gli appassionati di moto e scooter. Il marchio spagnolo Shad offre una gamma di accessori pensati per soddisfare le esigenze di ogni motociclista, combinando qualità e funzionalità. In questo articolo, esploreremo tre proposte interessanti che possono rendere il Natale di un motociclista davvero speciale.

Borsa da serbatoio Shad: praticità e stile

La bosa da serbatoio Terra TR10 è una delle proposte più interessanti di Shad. Con un prezzo di 125 euro, questa borsa è universale e realizzata con materiali di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua capacità di 7 litri offre ampio spazio per riporre oggetti essenziali durante i viaggi. Inoltre, la borsa è impermeabile, conforme agli standard IPX5, e presenta una cerniera e uno scomparto principale isolato, assicurando che il contenuto rimanga asciutto anche in condizioni meteo avverse. La borsa si abbina perfettamente alle valigie laterali Tera e alla borsa laterale impermeabile TR30, rendendola un accessorio versatile e pratico.

Moffole Shad: calore e comfort in inverno

Per i motociclisti che non si fermano nemmeno durante i mesi più freddi, le moffole impermeabili di Shad rappresentano un regalo ideale. Questi guanti, realizzati in similpelle e neoprene, sono dotati di una fodera termica interna che garantisce calore e comfort anche nelle giornate più gelide. Con un prezzo di 59 euro, le moffole sono progettate per offrire una presa sicura e un’ottima protezione contro il freddo, permettendo ai motociclisti di affrontare il traffico invernale senza rinunciare al comfort.

Bloccadisco Shad: sicurezza per la moto

Infine, per garantire la sicurezza della moto, Shad propone una nuova linea di bloccadisco realizzati in lega di zinco, disponibili in diverse finiture, tra cui giallo e simil carbonio. Il modello base, SC21, è dotato di un perno di 6 mm e un sistema di chiusura push-down, mentre i modelli SC61A e SC62A offrono un allarme da 120dB alimentato da una batteria al litio, con sensore di movimento e anti-tamponamento. I prezzi variano dai 25 ai 59 euro a seconda del modello scelto, rendendo questi dispositivi di sicurezza accessibili a tutti.

In conclusione, gli accessori Shad rappresentano idee regalo perfette per chi ama le moto e gli scooter. Che si tratti di praticità, comfort o sicurezza, questi prodotti possono soddisfare le esigenze di ogni motociclista, rendendo il Natale 2023 davvero speciale.