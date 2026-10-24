Il 1976 ha visto due campioni in sfida estrema, tra incidenti devastanti e ritorni miracolosi, culminando in una vittoria di misura al Giappone.

Il campionato di Formula 1 del 1976 è rimasto nella storia come il più drammatico di tutti i tempi. Due volti hanno dominato la scena: l’austriaco Niki Lauda, pedante e metodico, e l’inglese James Hunt, carismatico e impulsivo. La loro rivalità si è svolta sullo sfondo di innovazioni tecniche, regolamenti in evoluzione e tragedie che hanno messo a dura prova la loro resistenza fisica e psicologica.

Fin dal primo Gran Premio, disputato il 25 gennaio in Brasile, Lauda ha dimostrato la superiorità della sua “vecchia” Ferrari 312 T vincendo la gara, mentre Hunt, a bordo della McLaren M23, ha dovuto ritirarsi per un guasto al sistema di lubrificazione. Il duello si è subito delineato, con Lauda di nuovo in testa in Sudafrica e Clay Regazzoni che ha aggiunto una vittoria per la Ferrari negli USA-Ovest, regalando al team scuderia un primato di punti già alle prime tre tappe.

Le prime gare e le novità tecniche in Spagna

Il 2 maggio, sul circuito di Jarama, la Formula 1 ha introdotto rigorosi nuovi regolamenti FIA che limitavano larghezza e altezza delle monoposto. Questo ha favorito l’entrata in scena della curiosa Tyrrell P34 a sei ruote e della evoluta Ferrari 312 T2. Hunt ha inizialmente conquistato la vittoria, ma è stato squalificato per un’infrazione tecnica legata alla larghezza del suo veicolo. Dopo un ricorso della squadra, la FIA ha annullato la squalifica trasformandola in una multa di 3.000 dollari, restituendo a Hunt il trionfo il 5 luglio.

Il disastro al Nürburgring

Il 1° agosto il Circo si è spostato sul leggendario Nürburgring Nordschleife, conosciuto come “l’Inferno verde” per i suoi 22,8 km di pura difficoltà. Una pioggia iniziale ha lasciato la pista bagnata, costringendo molti piloti a cambiare rapidamente per gomme slick. Lauda, al volo per riconquistare posizioni, ha perso il controllo nel secondo giro vicino al tratto Bergwerk, sbattendo violentemente contro un terrapieno. L’impatto ha strappato il casco, rotto il serbatoio e innescato un incendio che ha avvolto la monoposto.

Nel caos emergono i colleghi Guy Edwards, Harald Ertl e Brett Lunger, affiancati da Arturo Merzario, che hanno estratto Lauda da una vespa in fiamme. L’autista è rimasto per quasi un minuto avvolto da fiamme a mille gradi, subendo gravi ustioni e danni polmonari. L’incidente ha segnato la fine delle gare sul Nordschleife in Formula 1, poiché la pista è stata giudicata troppo pericolosa per future competizioni.

Il ritorno di Lauda a Monza e la drammatica finale di Fuji

Contro ogni previsione, Lauda è tornato in pista a Monza appena 42 giorni dopo l’incidente, nonostante le ferite ancora evidenti. Il 12 settembre, partendo da una posizione sfavorevole, è riuscito a rimontare fino al quarto posto, guadagnando tre punti cruciali e rafforzando il suo vantaggio di 61 punti sul campionato, rispetto ai 47 di Hunt. Il risultato ha suscitato un’ondata di entusiasmo tra i tifosi, che hanno invaso la pista per celebrare l’incredibile ritorno del campione austriaco.

Il gran finale si è svolto il 24 ottobre sul circuito del Fuji, dove Lauda guidava con 68 punti, appena sopra gli 65 di Hunt, che aveva vinto in Canada e negli USA-Est. Una pioggia torrenziale ha costretto gli organizzatori a posticipare la partenza di un’ora e mezza. Dopo soli due giri, Lauda ha scelto di ritirarsi, dichiarando che le condizioni erano troppo pericolose per mettere nuovamente a rischio la sua vita. Hunt, invece, ha proseguito, ma un pit-stop tardivo per cambiare pneumatici gli è costato posizioni, facendolo scivolare al quinto posto. Con una rimonta spettacolare, ha superato Regazzoni e Alan Jones, chiudendo terzo dietro a Mario Andretti e Patrick Depailler.

Il risultato finale ha visto Hunt aggiudicarsi il titolo mondiale con 69 punti, appena un punto sopra Lauda. Si tratta dell’unico campionato vinto da Hunt, conquistato grazie a determinazione, velocità e capacità di affrontare l’imprevisto.

Il duello sul grande schermo

Nel 2013, il regista Ron Howard ha trasposto questa rivalità in Rush, con Chris Hemsworth nei panni di Hunt e Daniel Brühl in quelli di Lauda. Il film enfatizza il contrasto tra l’instancabile spirito ribelle dell’inglese e l’approccio calcolatore dell’austriaco, ricostruendo gli eventi chiave del 1976, dall’incidente al Nürburgring al ritorno trionfale di Lauda. Pur semplificando alcuni aspetti per esigenze narrative, la pellicola rende evidente come due personalità così diverse possano coesistere in una stessa lotta per la supremazia.