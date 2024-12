Il contesto attuale delle auto elettriche

Negli ultimi anni, il mercato delle auto elettriche ha visto una crescita esponenziale, sostenuta da politiche governative favorevoli e dall’innovazione tecnologica. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo, ci sono ancora ostacoli significativi che frenano l’adozione di massa. Tra questi, il costo elevato delle auto elettriche rispetto alle loro controparti a combustione interna, l’autonomia limitata e i tempi di ricarica. Secondo uno studio di BloombergNEF, il costo delle batterie rappresenta un fattore cruciale per il futuro delle auto elettriche, e il punto di pareggio tra i prezzi delle due categorie di veicoli potrebbe essere raggiunto entro il 2026.

Previsioni sui costi delle batterie

Attualmente, il costo medio globale di un pacco batteria agli ioni di litio si attesta intorno ai 115 dollari per kWh, con una diminuzione del 20% rispetto all’anno precedente. Per raggiungere il punto di pareggio, i prezzi dovranno scendere ulteriormente a 100 dollari per kWh. BloombergNEF prevede che, se le tendenze attuali continueranno, il costo medio delle batterie potrebbe scendere fino a 69 dollari per kWh entro la fine del decennio. Tuttavia, questa previsione è soggetta a variabili economiche e geopolitiche che potrebbero influenzare il mercato.

Fattori che influenzano il mercato delle auto elettriche

La produzione di batterie per veicoli elettrici è fortemente legata alle vendite di auto. Recentemente, si è registrata una sovrapproduzione di celle, dovuta a un rallentamento della crescita delle vendite di veicoli elettrici nei mercati occidentali. Questo potrebbe portare i costruttori a ridurre la produzione, vanificando i progressi nel calo dei prezzi. Inoltre, i tagli ai sussidi governativi in Europa e le potenziali tariffe sulle importazioni di veicoli elettrici negli Stati Uniti potrebbero ulteriormente complicare la situazione. Se queste misure dovessero essere attuate, il mercato delle auto elettriche potrebbe subire un forte ridimensionamento.

Il caso della Cina e le prospettive future

In Cina, il mercato delle auto elettriche sta vivendo una crescita senza precedenti, con un aumento delle vendite del 50% e una quota del 70% delle vendite globali di veicoli elettrici. In questo contesto, alcuni modelli di auto elettriche sono già disponibili a prezzi inferiori rispetto alle loro controparti a combustione interna. Questo scenario rappresenta un caso unico che potrebbe influenzare le dinamiche del mercato globale. Mentre il punto di pareggio tra auto elettriche e a combustione interna è previsto per il 2026, è importante considerare che le differenze regionali potrebbero portare a risultati variabili.