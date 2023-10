Che auto guida Pecco Bagnaia, tutto sul garage a 4 ruote del campione mondiale in carica di MotoGP.

Pecco Bagnaia è il campione del mondo in carica della classe MotoGP il giovane talento torinese grazie ai suoi trionfi in pista è riuscito a costruirsi un piccolo garage da sogno, essendo egli un amante delle quattro ruote. In questo articolo dedicato al suo garage scopriremo che modelli gli piacciono.

Che auto guida Pecco Bagnaia

La prima auto nel garage di Pecco è una BMW M3 Touring che ha ottenuto grazie alla Pole Position nel GP di Valencia sul circuito Ricardo Tormo.

Si tratta di una supercar travestita da station-wagon. Il primo modello a portare la sigla M nella storia della casa bavarese, si tratta di una vettura dal valore di oltre 130.000 euro capace di coprire lo 0 a 100 in 3,6 secondi e di raggiungere la velocità autolimitata di 250 km/h.

Inoltre è dotata della trazione integrale BMW xDrive che la rende perfetta su ogni terreno. In pratica è un auto in grado di unire la sportività alla quotidianità perché può essere tranquillamente utilizzata come auto da tutti i giorni.

Non solo BMW ma anche Lamborghini

Bagnaia in garage oltre alla BMW M3 ha anche una Lamborghini Aventador SVJ che ha vinto dopo essere arrivato primo nel GP di Misano 2020.

Si tratta di un’auto che eroga una potenza di 770 cavalli e scatta da 0 a 100 in 2,9 secondi raggiungendo la velocità massima di 350 km/h.

Una delle più grandi Supercar dell’era moderna di Lamborghini che grazie al suo V12 aspirato è in grado di far emozionare milioni di appassionati nel mondo. Di sicuro anche Bagnaia ne apprezza il suono ed il piacere di guida che grazie alla trazione integrale la rende divertente in ogni condizione, anche in quelle più difficili.

Probabilmente la utilizzerà pochissimo dato il suo impegno come pilota, però anche il sol pensiero di poterla prendere per andare a farsi un giro è davvero roba per pochissimi fortunati.