Scopri il Levitating Cybertruck, il modello in scala che unisce design e tecnologia.

Un oggetto di culto per i fan di Tesla

Il Levitating Cybertruck è l’ultima novità che sta facendo impazzire i fan di Tesla. Questo modello in scala del famoso pick-up elettrico non è solo un semplice gadget, ma un vero e proprio simbolo di ingegnosità e design contemporaneo. Con una lunghezza di circa 23 cm, il Cybertruck levitante fluttua sopra una base magnetica rotonda di 15 cm, grazie a un avanzato sistema di magneti che lo mantiene sospeso nell’aria.

Design futuristico e innovazione tecnologica

Il design del Levitating Cybertruck è minimalista e accattivante: privo di ruote e porte, presenta solo la caratteristica forma triangolare e spigolosa che lo rende immediatamente riconoscibile. Le barre LED funzionanti alle estremità aggiungono un tocco di modernità, mentre l’alimentazione avviene tramite un cavo Type-C collegato a un adattatore. Questo gadget non è solo un giocattolo, ma un perfetto esempio di come la tecnologia possa trasformare un oggetto ordinario in qualcosa di esclusivo e ambito.

Un successo di vendite e speculazione di mercato

Inizialmente venduto sul sito ufficiale di Tesla a 250 dollari (circa 240 euro), il Levitating Cybertruck è andato esaurito in tempi record. Attualmente, è possibile trovarlo solo sui mercati secondari come eBay, dove i prezzi oscillano tra 450 e 980 dollari (circa 430-940 euro), ben oltre il prezzo originale. Questa situazione ha portato a una vera e propria speculazione, rendendo il gadget ancora più desiderabile per i collezionisti e gli appassionati di tecnologia.

Un simbolo di status e innovazione

La popolarità del Levitating Cybertruck può essere attribuita a diversi fattori. Tesla ha saputo creare un’immagine di marca forte e innovativa, e questo gadget rappresenta perfettamente la fusione tra tecnologia e design. Non è solo un oggetto da esposizione, ma un simbolo di status per chi ama la tecnologia e il design all’avanguardia. Se siete appassionati di questi temi, il Levitating Cybertruck è un must-have che non può mancare nella vostra collezione.