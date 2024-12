Un SUV per tutti: il Bigster di Dacia

Nel panorama automobilistico contemporaneo, dove i costi sembrano crescere senza sosta, Dacia si prepara a lanciare un SUV che promette di cambiare le regole del gioco. Il nuovo Bigster, con un prezzo base inferiore ai 25.000 euro, rappresenta una vera e propria rivoluzione per chi cerca un veicolo spazioso e accessibile. Questo modello non è solo un crossover, ma un SUV autentico, capace di soddisfare le esigenze di una clientela sempre più attenta al rapporto qualità-prezzo.

Prestazioni e tecnologia all’avanguardia

Sotto il cofano del Bigster troviamo un motore tre cilindri 1.2 TCe microibrido da 140 cavalli, che offre prestazioni notevoli senza compromettere l’efficienza. Ma le novità non si fermano qui: per la prima volta, Dacia introduce una versione GPL con tecnologia microibrida, il nuovo 1.2 ECO-G, che consente di passare automaticamente da benzina a GPL, mantenendo prestazioni simili. Questa soluzione è ideale per chi desidera contenere i costi di gestione senza rinunciare al piacere di guida.

Comfort e dotazioni di serie

Il Bigster non è solo un veicolo performante, ma anche un esempio di comfort e tecnologia. Già dalla versione base, gli acquirenti possono godere di dotazioni che fino a poco tempo fa erano considerate optional di lusso, come cerchi in lega da 17 pollici, telecamera posteriore e un display touch da 10 pollici. Salendo di livello, il comfort aumenta ulteriormente con l’aggiunta di climatizzatore bizona e specchietti elettrici. Le versioni top di gamma, pur rimanendo sotto i 33.000 euro, offrono equipaggiamenti da categoria superiore, come cerchi da 18 pollici e impianto audio premium.

Un arrivo atteso nelle concessionarie

Il lancio del Dacia Bigster è previsto per giugno 2025, con l’apertura degli ordini nei primi mesi dell’anno. Questo SUV rappresenta un’opportunità unica per chi cerca un’auto nuova a un prezzo accessibile, in un momento in cui il mercato automobilistico sembra sempre più elitario. Con un prezzo che si attesta circa 3.000 euro in più rispetto alla Duster, il Bigster si propone come un colpo di mercato, dimostrando che è possibile sognare in grande senza svuotare il portafoglio.