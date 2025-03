Il ritorno dei comandi fisici nelle auto: una scelta di usabilità

Un cambiamento necessario nell’industria automobilistica

Negli ultimi anni, l’industria automobilistica ha assistito a un’evoluzione radicale nel design degli interni delle auto, con un crescente utilizzo di schermi touch e interfacce digitali. Tuttavia, questa tendenza ha sollevato preoccupazioni tra gli utenti riguardo all’usabilità e alla sicurezza. Le case automobilistiche, come Volkswagen, stanno ora riconoscendo l’importanza dei comandi fisici, promettendo un ritorno a soluzioni più tradizionali per migliorare l’esperienza di guida.

La critica ai comandi touch

Molti automobilisti hanno espresso frustrazione nei confronti dei sistemi di controllo esclusivamente touch, che spesso richiedono distrazioni e complicano operazioni semplici come la regolazione del volume o della temperatura. Volkswagen, in particolare, ha ricevuto critiche per l’uso eccessivo di superfici touch nelle sue auto elettriche della famiglia ID. Il responsabile del design, Andreas Mindt, ha recentemente ammesso che questo approccio è stato un errore e ha annunciato che a partire dalla Volkswagen ID.2 saranno reintrodotti pulsanti fisici per le funzioni più importanti, come il volume e il riscaldamento.

La sicurezza al primo posto

Oltre a migliorare l’usabilità, il ritorno ai comandi fisici è anche una questione di sicurezza. Secondo Matthew Avery, direttore dello sviluppo strategico dell’NCAP, l’aumento degli incidenti stradali è correlato alle distrazioni causate da interfacce touch. A partire dal 2026, Euro NCAP valuterà la presenza di comandi fisici per funzioni essenziali come clacson e tergicristalli, rendendo chiaro che le case automobilistiche devono adattarsi a queste nuove normative per garantire la massima sicurezza ai propri clienti.

Il costo e il design minimalista

Il passaggio a schermi touch è stato in parte motivato da considerazioni economiche. Integrare tutti i comandi in un unico schermo è più semplice e meno costoso rispetto all’installazione di interruttori fisici. Tuttavia, questa scelta ha portato a un’esperienza di guida meno intuitiva. Anche altre case automobilistiche, come Mercedes, stanno rivalutando il loro approccio, considerando il ritorno a pulsanti e manopole tradizionali per migliorare il comfort e la praticità degli utenti.