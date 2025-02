Un collezionista d’auto di lusso

Possedere una Bentley è un simbolo di lusso e prestigio, ma per alcuni, come un facoltoso cliente britannico, avere sei esemplari è un sogno diventato realtà. Questo appassionato ha una collezione che include modelli iconici come la Continental GT, la Continental GT3R, e la Bentayga First Edition. Ogni auto non è solo un mezzo di trasporto, ma un pezzo di storia automobilistica, riflettendo l’eleganza e l’artigianato che caratterizzano il marchio Bentley.

La Continuation Series Speed Six

Tra i gioielli della sua collezione, spicca la Continuation Series Speed Six, un modello creato con una meticolosa attenzione ai dettagli. Questa vettura è stata realizzata per essere identica all’originale auto da corsa degli anni ’30, un esempio di ingegneria e design senza tempo. Il proprietario ha avuto l’opportunità di partecipare attivamente alla sua costruzione, trascorrendo una giornata con il team Mulliner, un’esperienza che ha reso l’auto ancora più speciale.

Un tocco personale

La Speed Six non è solo un’auto da collezione, ma porta con sé un significato personale. Il numero di gara 3 è stato scelto dal proprietario per commemorare il suo passato nel rugby, dove indossava la maglia numero 3. Inoltre, la tonalità di verde, chiamata “Embelo Green”, è stata creata appositamente per riflettere le iniziali delle sue tre figlie, rendendo l’auto un simbolo di famiglia e affetto. Gli interni, rivestiti in rosso, completano il design esclusivo di questo modello unico.

Innovazione e tradizione

La Bentley Continuation Series Speed Six è dotata di due sistemi di scarico, uno per le specifiche originali e l’altro con silenziatore, per rispettare le normative sui rumori nei circuiti. Questo approccio innovativo dimostra come Bentley riesca a coniugare tradizione e modernità, offrendo ai propri clienti un’esperienza di guida personalizzata e senza compromessi. Ogni dettaglio, dalla toppa bianca sul parafango alla bandiera britannica dipinta a mano, è pensato per rendere l’auto facilmente identificabile e unica nel suo genere.

Un pezzo di storia

La Speed Six ha una storia affascinante, essendo stata introdotta nel 1928 come una versione sportiva della Bentley 6½ Litre. Con 182 esemplari costruiti tra il 1928 e il 1930, questa vettura ha conquistato due vittorie alla 24 Ore di Le Mans, consolidando il suo posto nella storia delle corse. La Continuation Series si ispira a modelli storici, utilizzando disegni e note originali forniti dalla WO Bentley Memorial Foundation, un tributo all’eredità del marchio.