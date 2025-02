Un’anteprima sonora della Bugatti Tourbillon

La nuova Bugatti Tourbillon sta facendo parlare di sé non solo per il suo design innovativo, ma anche per il suono inconfondibile del suo motore. Mate Rimac, CEO dell’azienda, ha recentemente condiviso un video sul suo profilo Instagram, girato sul circuito di Nardò, in Puglia, dove il prototipo camuffato della hypercar ha mostrato le sue potenzialità. Il filmato offre un assaggio del potente motore V16, capace di raggiungere fino a 9.000 giri/min, regalando agli appassionati un’esperienza uditiva unica.

Il motore V16: un capolavoro ingegneristico

Il nuovo motore V16 da 8,3 litri, progettato da Cosworth, rappresenta un’evoluzione significativa rispetto al precedente W16. Questo motore non è solo un simbolo di potenza, ma anche un esempio di come la tecnologia possa adattarsi alle rigide normative sulle emissioni. Infatti, la Bugatti Tourbillon combina il motore a combustione con tre motori elettrici, creando un sistema ibrido che promette prestazioni eccezionali senza compromettere l’ambiente. Rimac ha sottolineato che il suono del motore sarà mantenuto anche nella versione di produzione, sperando che non vengano imposti limitatori di velocità durante il processo di omologazione.

Una passione per i motori a combustione

Nonostante la sua fama nel settore delle hypercar elettriche, Mate Rimac è un vero appassionato di motori a combustione. La sua influenza è stata determinante nel mantenere viva la tradizione delle motorizzazioni benzina all’interno della Bugatti. I dirigenti storici del Gruppo Volkswagen avevano inizialmente previsto un powertrain completamente elettrico per la sostituta della Chiron, ma Rimac ha insistito per un motore a benzina, portando alla creazione di questo straordinario V16. Questo dimostra come la passione per la meccanica possa ancora prevalere in un’epoca di crescente elettrificazione.

Un futuro promettente per Bugatti

La Bugatti Tourbillon non è solo un’auto, ma un simbolo di innovazione e tradizione. Con il suo motore V16 e l’accoppiamento con motori elettrici, rappresenta un passo avanti nella progettazione di hypercar che rispettano l’ambiente senza sacrificare le prestazioni. La combinazione di potenza, design e tecnologia rende la Tourbillon un modello da tenere d’occhio nel panorama automobilistico. Gli appassionati di motori e le nuove generazioni di automobilisti possono aspettarsi grandi cose da Bugatti nei prossimi anni, mentre l’azienda continua a spingere i confini dell’ingegneria automobilistica.