Incendio in centro città provoca più di 20 feriti

Un incendio devastante ha colpito il centro città, causando oltre 20 feriti e mobilitando i soccorsi.

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Un violento incendio è scoppiato oggi, intorno alle 12:15, in un edificio commerciale situato in via Roma, nel centro della città. Secondo le prime informazioni, oltre 20 persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e evacuare i residenti degli edifici adiacenti. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati da questo evento tragico. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie”.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto confermiamo che le operazioni di soccorso sono in corso e che è stata istituita una zona di sicurezza. AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – I vigili del fuoco dichiarano che il rogo è sotto controllo, ma non è ancora spento completamente.

Stando a quanto riferito da testimoni oculari, le fiamme si sono propagate rapidamente a causa della presenza di materiali infiammabili nell’edificio. Un testimone ha affermato: “Ho sentito un’esplosione e poi ho visto il fumo nero salire in cielo”.

Le autorità locali hanno chiuso le strade circostanti per facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza pubblica. Gli aggiornamenti seguiranno man mano che ulteriori informazioni diventeranno disponibili.