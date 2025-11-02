incendio in centro citta provoca piu di 20 feriti 1762055157
Incendio in centro città provoca più di 20 feriti

Un incendio devastante ha colpito il centro città, causando oltre 20 feriti e mobilitando i soccorsi.

Pubblicato il 02/11/2025 alle 04:50

AGGIORNAMENTO ORE 14:30 – Un violento incendio è scoppiato oggi, intorno alle 12:15, in un edificio commerciale situato in via Roma, nel centro della città. Secondo le prime informazioni, oltre 20 persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi.

Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e evacuare i residenti degli edifici adiacenti. Il sindaco ha dichiarato: “Siamo profondamente rattristati da questo evento tragico. I nostri pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie”.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Sul posto confermiamo che le operazioni di soccorso sono in corso e che è stata istituita una zona di sicurezza. AGGIORNAMENTO ORE 15:00 – I vigili del fuoco dichiarano che il rogo è sotto controllo, ma non è ancora spento completamente.

Stando a quanto riferito da testimoni oculari, le fiamme si sono propagate rapidamente a causa della presenza di materiali infiammabili nell’edificio. Un testimone ha affermato: “Ho sentito un’esplosione e poi ho visto il fumo nero salire in cielo”.

Le autorità locali hanno chiuso le strade circostanti per facilitare le operazioni di soccorso e garantire la sicurezza pubblica. Gli aggiornamenti seguiranno man mano che ulteriori informazioni diventeranno disponibili.

