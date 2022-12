Audi A3 restyling: novità, motori, tecnologia, prezzi e uscita

Finalmente conosciamo tutti i dettagli legati all’Audi A3 restyling. La A3 è il veicolo più piccolo della gamma Audi, posizionato sotto la berlina A4 e analogo al crossover Q3. Audi ha introdotto una A3 completamente ridisegnata per il model year 2022, dopo aver saltato il 2021.

La nuova A3 compete con altre auto di lusso subcompatte, tra cui la BMW Serie 2 Gran Coupé, la Mercedes-Benz Classe CLA e l’Acura Integra.

Audi A3 restyling: novità

Il modello A3 40 aggiunge di serie i fari full LED e i braccioli delle portiere con cuciture in ecopelle.

L’allestimento Premium Plus aggiunge il pacchetto Illuminazione interna a LED Plus e l’intarsio in legno di betulla grigio Agata.

Il pad per la ricarica wireless del telefono è stato aggiunto al pacchetto Convenience su A3 e S3

Il cruise control adattivo è disponibile tramite Function on Demand sull’allestimento Premium di base per A3 e S3

Audi A3 restyling: motori, dimensioni, tecnologia

L’ultima generazione di A3 è alimentata da una versione del 2.0 litri turbo Volkswagen con codice E888. Questo motore è presente in tutte le vetture, dalla Volkswagen Passat alla Porsche Macan e in tutte le altre.

Mentre il propulsore della generazione precedente sviluppava 184 CV nelle varianti FWD e 228 CV se si sceglieva il modello Quattro AWD, ogni Audi A3 del 2023 riceve un’iterazione mild hybrid dell’E888 che eroga 201 CV. Il 2,0 litri è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sette rapporti.

Audi si è impegnata per migliorare i consumi con la nuova A3 e ha dato i suoi frutti.

Audi offre di serie un paio di funzioni di sicurezza attiva per l’assistenza alla guida, e ancora di più se si selezionano le giuste opzioni. L’avviso di collisione anteriore, la frenata automatica d’emergenza, l’avviso di superamento della corsia e gli abbaglianti automatici sono inclusi in tutti i modelli. Il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di traffico trasversale posteriore, la frenata di emergenza posteriore, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori e il park assist sono tutti disponibili.

Sebbene la A3 sia più lunga, più larga e più alta del suo predecessore, questa crescita non si traduce in spazio interno. Lo spazio per le gambe posteriori è ancora superiore a quello delle concorrenti più vicine alla A3, ma entrambe hanno più spazio di carico.

Uno dei principali miglioramenti della A3 ridisegnata è la tecnologia. Al posto dello schermo da 7,0 pollici di serie del modello 2021, ogni A3 è ora dotata di un sistema di infotainment touchscreen da 10,1 pollici con Apple CarPlay e Android Auto wireless. L’auto di base comprende anche un quadro strumenti digitale da 10,3 pollici, ma gli allestimenti superiori includono il display Digital Cockpit da 12,3 pollici di Audi. Se si opta per il pacchetto Technology si ottiene un display più grande, il riconoscimento dei segnali stradali e l’audio premium Bang & Olufsen.

Audi A3 restyling: prezzi e uscita

L’auto verrà venduta a inizio 2024. Vi aggiorneremo sul prezzo.