Con l’evoluzione delle normative in vista e la progressiva generalizzazione delle limitazioni al traffico, molte aziende hanno deciso di entrare nel lucroso mercato delle due ruote elettriche proponendo modelli piuttosto adatti all’ambiente urbano.

È questo il caso di Brumaire, un marchio francese nato quasi due anni fa e che oggi commercializza un modello dallo stile unico in due varianti, ciclomotore e 125. Sebbene il marchio sia francese e la sua ambizione sia quella di offrire uno scooter elettrico al 100% tricolore, non è ancora il caso di questa generazione, che viene prodotta in Asia.

Scopriamo le prime caratteristiche di questo Brumaire 4700 W.

Brumaire 4700 W: caratteristiche, design, motori

Il Brumaire 4700 W ha uno stile retrò ispirato ai modelli italiani degli anni ’60, con linee arrotondate e un tocco di modernità.

Sulla ruota posteriore è stato installato un motore Bosch da 4,7 KW. Con i suoi 6,4 cavalli di potenza, il modello dichiara una velocità massima di 80 km/h ed è omologato come 125, rimanendo quindi accessibile alle patenti A1 e B per l’utilizzo nelle sole aree urbane. Offre inoltre tre modalità di guida e una funzione di retromarcia.

Per alimentare questo HUB senza spazzole, lo scooter è dotato di due batterie al litio rimovibili da 72 V e 20 Ah che garantiscono un’autonomia fino a 90 km in modalità Eco. Queste batterie, del peso di 11 kg ciascuna, possono essere ricaricate completamente in 5 ore da una presa di corrente domestica. La loro durata è stimata tra i 600 e gli 800 cicli di ricarica.

Anche la parte ciclistica è molto classica, con sospensioni non regolabili, cerchi da 12 pollici e un freno a disco con recupero di energia. La dotazione comprende illuminazione a LED, un misuratore LCD, una porta USB e un allarme di serie.

Brumaire offre anche una serie di opzioni, dal bauletto al tracker Invoxia e un pacchetto per la manutenzione dello scooter a casa.

Disponibile in cinque colori di carrozzeria e due colori di sella, lo scooter elettrico Brumaire ha un prezzo a partire da 4.790 euro (bonus esclusi) con due batterie, in linea con il prezzo medio di questo segmento e di questa gamma di potenza.

