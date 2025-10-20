Incendio in centro commerciale a Roma provoca evacuazione

Un incendio in un centro commerciale a Roma ha costretto all'evacuazione dei clienti e del personale.

Un incendio è scoppiato nel pomeriggio odierno in un centro commerciale situato nel quartiere Eur di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per domare le fiamme, che hanno iniziato a sprigionarsi intorno alle 15:30. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra le persone evacuate.

I fatti

Circa 10 squadre dei vigili del fuoco sono sul posto, impegnate a contenere l’incendio e prevenire ulteriori danni. Le operazioni sono rese difficili dalla fitta colonna di fumo che si è alzata, visibile anche a distanza.

Le cause dell’incendio in fase di accertamento

Le autorità competenti stanno indagando sulle cause dell’incendio. Ulteriori dettagli saranno forniti nelle prossime ore, mentre la situazione è ancora in evoluzione.