Scopri come accedere agli incentivi per veicoli ecologici a Firenze e nei comuni limitrofi.

Introduzione agli incentivi auto a Firenze

Con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e ridurre l’inquinamento nelle città, le amministrazioni locali stanno implementando misure sempre più restrittive per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti. A Firenze, la giunta ha stanziato 1,2 milioni di euro per incentivare i cittadini a sostituire i propri veicoli con modelli più ecologici. Questo articolo esplorerà come richiedere gli incentivi auto per il 2025 e quali veicoli sono idonei.

Fasi per la richiesta degli incentivi

La procedura per ottenere gli incentivi auto a Firenze è suddivisa in due fasi principali. La fase 1 consiste nella prenotazione e nella dichiarazione di possesso dei requisiti necessari per partecipare al bando. Le richieste possono essere presentate online a partire dal 2 aprile. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni fornite sul sito della società SAS per garantire una corretta registrazione.

La fase 2 riguarda la rendicontazione dell’investimento, che include l’acquisto e la rottamazione del veicolo vecchio. I cittadini avranno tempo fino al termine stabilito per presentare la documentazione necessaria per ricevere il contributo. È importante notare che anche coloro che hanno già fatto domanda in precedenza possono beneficiare di questa opportunità.

Chi può richiedere gli incentivi?

Possono accedere agli incentivi auto 2025 a Firenze diverse categorie di cittadini. L’agglomerato di Firenze include il capoluogo e i comuni limitrofi come Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano, Lastra a Signa e Signa. I veicoli ammessi al contributo comprendono mezzi ad alimentazione elettrica, ibrida plug-in, full hybrid, GPL e metano, oltre a benzina Euro 6. Anche i veicoli usati di queste categorie possono essere acquistati, ad eccezione dei veicoli diesel.

Importo degli incentivi e nuove normative ambientali

L’importo degli incentivi varia in base all’ISEE e alla tipologia di veicolo. Per le persone giuridiche, il contributo può arrivare fino a 8.000 euro per un veicolo elettrico nuovo e 6.400 euro per uno usato. Per i veicoli Euro 6, l’importo può raggiungere i 5.000 euro per un nuovo e 4.000 euro per un usato. Questi incentivi sono particolarmente rilevanti in vista dell’introduzione della nuova ZTL ambientale, denominata Scudo Verde, che entrerà in vigore il 1° aprile 2025. Questa iniziativa mira a monitorare e limitare l’accesso ai veicoli inquinanti nel centro di Firenze, contribuendo a un ambiente più sano per tutti.

Divieti esistenti e impatto sulla circolazione

È importante sottolineare che Firenze ha già in vigore divieti ambientali che limitano l’ingresso di veicoli particolarmente inquinanti. Questi divieti riguardano motoveicoli e ciclomotori a benzina e diesel fino a Euro 1, auto a benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 1, e veicoli per trasporto merci a benzina Euro 0 e diesel fino a Euro 1. Attualmente, meno del 10% del parco auto nazionale circolante è interessato da queste restrizioni, ma l’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità della vita nella città.