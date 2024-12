Riduzione degli incentivi per auto elettriche

Nel 2025, la Francia apporterà significative modifiche agli incentivi per l’acquisto di auto elettriche. A differenza dell’Italia, che ha eliminato completamente tali sussidi, il governo francese ha deciso di ridurre il budget disponibile, passando da 1,4 miliardi di euro a circa 1 miliardo. Questo cambiamento è dovuto all’aumento dei costi e alla necessità di riassegnare risorse ad altre aree. Di conseguenza, i cittadini francesi avranno meno opportunità di accedere a sconti per l’acquisto di veicoli elettrici.

Nuovi criteri di assegnazione degli incentivi

Oltre alla riduzione del budget, i criteri per l’assegnazione degli incentivi subiranno modifiche significative. A partire dal 2025, l’importo degli incentivi sarà determinato in base al reddito delle famiglie, piuttosto che dei singoli contribuenti. Questo significa che le famiglie con un reddito fino a 16.300 euro potranno ricevere un incentivo di 4.000 euro, rispetto ai precedenti 7.000. Per chi guadagna fino a 26.200 euro, il contributo scenderà a 3.000 euro, mentre per i redditi superiori a questa soglia, l’incentivo non potrà superare i 2.000 euro.

Leasing sociale e nuove misure di sostegno

Il leasing sociale, che ha avuto un grande successo in Francia, subirà anch’esso delle modifiche. Questa misura consente alle famiglie a basso reddito di accedere a veicoli elettrici a un costo mensile contenuto, grazie a un contributo statale. Tuttavia, il governo ha deciso di ridurre il plafond da 650 milioni a 300 milioni di euro, rendendo il programma meno sostenibile per le finanze pubbliche. Nonostante ciò, il governo prevede di ripristinare il leasing sociale nella seconda metà del 2025, finanziandolo attraverso nuovi certificati di risparmio energetico forniti dalle grandi aziende del settore energetico.

Impatto delle nuove regole sul mercato delle auto elettriche

Nonostante i tagli agli incentivi, il governo francese stima che il fondo sarà sufficiente per immettere in circolazione circa 200.000 nuove auto elettriche. Grazie ai progressi tecnologici e all’economia di scala, il costo dei veicoli elettrici è diminuito, riducendo la necessità di sussidi. Tuttavia, le nuove regole, che entreranno in vigore a gennaio 2025, pongono un limite al prezzo delle auto elettriche per poter accedere agli incentivi, fissato a 47.000 euro, e richiedono un adeguato punteggio ambientale per favorire i modelli europei rispetto a quelli cinesi.