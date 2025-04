Incentivi per la mobilità sostenibile in Lombardia nel 2025

Un passo verso la mobilità sostenibile

La Lombardia continua a dimostrare il proprio impegno verso la mobilità sostenibile anche nel 2025, presentando un nuovo piano di incentivi per i cittadini che desiderano rottamare la propria auto inquinante. Questo programma offre un’opportunità concreta per passare a veicoli meno inquinanti, che possono essere a motore termico, ibridi, elettrici o a idrogeno. Con un fondo complessivo di 23 milioni di euro, la Regione mira a migliorare la qualità dell’aria, un obiettivo particolarmente rilevante per le aree urbane come Milano.

Dettagli del bando e incentivi disponibili

Il bando, aperto dal 3 aprile, ha già riscosso un grande successo lo scorso anno, permettendo a oltre 5.300 famiglie lombarde di beneficiare dei contributi. Quest’anno, gli incentivi variano da un minimo di 500 euro a un massimo di 4.000 euro, a seconda del tipo di veicolo acquistato e della sua classe ambientale. La Regione ha suddiviso il finanziamento in tre linee principali, con la Linea A che prevede contributi da 1.500 euro a 3.500 euro. È importante notare che il bando rimarrà aperto fino ad esaurimento dei fondi, quindi è consigliabile affrettarsi per non perdere l’opportunità.

Strategia per la riduzione dell’inquinamento atmosferico

Questa iniziativa fa parte di una strategia più ampia della Regione Lombardia per combattere l’inquinamento atmosferico, un problema significativo nelle grandi città. L’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione, ha sottolineato l’importanza di accompagnare i cittadini nella transizione ecologica, offrendo un aiuto concreto senza imposizioni ideologiche. Secondo i dati dell’anno scorso, Milano ha registrato il maggior numero di richieste di incentivo, seguita da Brescia e Bergamo, evidenziando l’interesse crescente verso veicoli più ecologici.

Un’opportunità da non perdere

Per chi sta considerando di cambiare auto, questo è il momento ideale per approfittare degli incentivi offerti dalla Regione. Con il successo della scorsa edizione, è probabile che molte risorse vengano prenotate nei primi mesi, rendendo fondamentale agire rapidamente. La Lombardia si conferma così un esempio di come le politiche pubbliche possano incentivare comportamenti più sostenibili, contribuendo a un futuro più pulito e sano per tutti.