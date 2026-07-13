Incidente mortale a Uta: due morti e tre feriti gravi sulla provinciale 2

Un violento scontro frontale sulla Sp2 nel territorio di Uta ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di tre altre, tra cui un bambino

Un tragico incidente stradale ha colpito la provinciale 2 nel territorio di Uta nel Cagliaritano poco dopo mezzogiorno. Lo scontro frontale tra una Fiat 500 e una Jeep Avenger ha causato la morte di due persone e il ferimento grave di altre tre, tra cui un bambino.

Le vittime dell’incidente

Le vittime dell’incidente sono Carlo Cecconi 46 anni, residente a Capoterra e Mirko Sanna 38 anni, di Cagliari. I due viaggiavano insieme sulla Fiat 500 che si è scontrata frontalmente con la Jeep Avenger al chilometro 18 della provinciale, vicino all’agriturismo Su Niu.

I feriti e i soccorsi

La donna a bordo della Jeep Avenger è stata trasportata con urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari tramite elisoccorso. Le sue condizioni sono gravissime. Anche il marito e il figlio minorenne, presenti nell’altro veicolo, sono rimasti feriti gravemente e sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenute ambulanze del 118 i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di San Sperate. Gli agenti sono impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore, causando notevoli disagi alla viabilità.

La Fiat 500 coinvolta nell’incidente risulta di proprietà di una donna di Capoterra. Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause esatte del tragico evento.